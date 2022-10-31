南鐵地下化土方量大增 環委要求以最劣情境評估空汙

台南鐵路地下化計畫預估2026年11月完工，交通部鐵道局新估算土石方剩餘數量將增多，今天環境影響差異分析報告初審，環評委員要求以「最劣情境」評估土方運輸車輛的空汙排放，並提出空汙、噪音、交通等環境減緩措施，要求補正再審。

台南鐵路地下化計畫長期引發爭議，工程原本預定2017年5月完工，但實際2017年1月才動工，現在估計2026年11月才完工。計畫範圍北起大橋車站南端，南至大林平交道以南約0.6公里，全長8.23公里。

鐵道局表示，此計畫完成後，可消除鐵路沿線9處平交道、8處地下道、2處鐵路橋涵及4處陸橋，希望增進行車安全，改善鐵路行車噪音及振動，並增進市容景觀。

第一次環差報告時，剩餘土石方數量預估約89萬實方，但此次增至234萬鬆方，鐵道局表示，第一次環差土方數量是依據98年綜合規畫成果，以開挖實方概估，現在依細設成果、工程契約內容、各單位需求變更及實際執行需求，核實估算土方數量。連續壁等擋土設施、建物拆除磚塊或混凝土塊，辦理第一次環差時因法令並未列管，當時未全數加以評估列入。

由於土方量增多，施工尖峰單向運土車輛從每小時17車次增至51車次。對沿路噪音、振動、空氣品質、交通都可能產生負面影響。環評委員要求，施工期間應以最劣情境評估土方運輸車輛的空氣汙染物排放情形，並就本次增加土方運輸車輛，規畫空氣汙染、噪音振動、洗車廢水、交通運輸等環境減輕措施，。

此外，委員要求承諾，施工期間施工機具五分之一與運輸車輛五分之四取得環保署自主管理標章，評估運輸車輛一定比例符合五期排放標準可行性。至於植栽規畫計畫，應以原生種為限，並評估都市綠美化和減碳成果。