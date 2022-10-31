國衛院：孕婦鎮定安眠處方率逐年降 憂鬱焦慮隱憂仍在

孕期睡不好是許多準媽媽共同的困擾，國衛院今年發表於國際期刊的研究顯示，產婦和照顧產婦的各科醫師，對於使用鎮定安眠藥都非常謹慎，近14年處方率從4.1%逐年降低到2.9%，而且其中9成是低於處方劑量。但值得注意的是，達到處方劑量的比例逐年從0.1%升高到0.4%，雖然仍遠低於全球孕婦服用安眠藥的比例(1.9%)，但已與台灣常見精神障礙診斷比例增幅相符，值得重視。

國衛院群體健康科學研究所副研究員級主治醫師林煜軒表示，團隊利用去識別健保資料庫資料分析2004至2007年超過263筆孕婦活產紀錄，發現近14年來，處方鎮靜安眠藥的比例逐年從4.1%下降到2.9%，絕大多數都是在第一孕期服用，9成都是低於處方劑量，也就是小於0.5個單位的世衛組織每日限定劑量(difined daily dose, DDD)，這可能只是暫時需要，也不需天天服用，或是女性獲得處方時還不知道自己懷孕。

值得注意的是，處方達到治療劑量(大於0.5個DDD)的比例，逐年從0.1%增加到0.4%，雖然遠低於全球平均，但仍與國人憂鬱症和焦慮症診斷增幅相符。林煜軒指出，孕前一年與懷孕期間都有精神科診斷的孕婦，處方達到治療劑量的比例最高(38.8%)，孕期才得到精神科診斷的次之(10.1%)，其餘孕期無精神科診斷的產婦，處方大都低於治療劑量。

研究發現，產婦的鎮定安眠藥處方僅2成由精神科醫師開立，80%都是由婦產科醫師或家醫科開立。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說，大約10%產婦有失眠困擾，有些人延伸孕前就有的問題，有些人是因為非預期懷孕、與另一半沒有共識、擔心流產、擔心育兒經濟負擔等原因所致。

黄建霈表示，通常醫師都會建議先嘗試以非藥物方法解決問題，大部分產婦也都很願意嘗試，例如運動、改變睡眠習慣、調整睡眠環境等，如果都沒用，才會嘗試藥物，有時醫師也會先利用某些長期非常安全又有嗜睡副作用的藥物，例如抗組織胺，來取代開立鎮定安眠藥。

專精於新生兒科的國衛院群體健康研究所主治醫師陳美惠表示，孕婦的產婦的支持系統很重要，如果有「神隊友」的支持，對於準媽媽身心健康和胎兒的健康，都會很有幫助。

林煜軒表示，台灣的醫病關係已經與20、30年前不同，已經不是醫師單方決定處方，而是雙方仔細討論用藥的利弊，才做決定，就算不用藥物，也有認知行為治療、睡眠衛教等多元方式可協助解決失眠問題，有時候經過詳談，產婦只要減少咖啡因飲料攝取，失眠問題就迎刃而解，用藥比例的下降，可說是見證了台灣醫療品質的提升。

國衛院院長梁賡義表示，現在很多父母只懷一胎，相當重視和珍惜懷孕經驗，國衛院Podcast將特別為準爸媽和期待迎接新生命的家庭推出一集內容，提供不論是藥物、非藥物的正確資訊，相信會非常有幫助。林煜軒的Podcast「探索大腦的會談地圖」也已錄製相關內容，即將上架。

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