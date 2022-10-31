多重韌帶斷裂及半月板破裂 重建修補後6周得以持拐行走

1名61歲男性車禍造成右側膝關節嚴重脫臼，急診為他膝關節復位及石膏固定後，核磁共振發現有4條韌帶斷裂以及雙側半月板破裂。在安排高壓氧治療消除腫脹後，醫師為他手術重建4條韌帶並修補雙側半月板，目前恢復順利，右膝關節活動穩定，6周後已可自行使用拐杖行走。

大里仁愛醫院說，患者的前、後十字韌帶、內側韌帶和外側韌帶同時斷裂，加上雙側半月板破裂，傷情嚴重，後來由該院運動中心醫師劉永川及林口長庚醫院運動醫學科許煥共同手術，為患者修補。

劉永川說，膝關節脫臼是相對罕見的創傷，常發生在車禍和高處墜落等嚴重創傷病人身上，且有很高的機會造成血管及神經損傷。第一時間將膝關節復位後需要密切觀察，若有血液循環不良或脈搏減弱時，要再進一步用電腦斷層詳細檢查下肢血管是否有損傷或血栓。

他說，一般急性的膝關節脫臼合併韌帶斷裂會造成嚴重的組織腫脹，進而影響膝關節能彎曲的程度，提高手術的困難度。因此在膝關節復位後，使用石膏或輔具保護，等待消腫，一般約在3周內安排手術重建比較安全。高壓氧治療除了可以有效改善軟組織腫脹的情況，也可以提供受傷軟組織充足的「氧分壓」，促進傷口癒合。

劉永川說，韌帶重建及半月板修補，可以重建穩定的膝關節，避免日後膝關節提早退化。然而，膝關節脫臼合併多重韌帶斷裂及半月板破裂的手術治療難度相當高。常見併發症有關節僵硬或不穩定、腔室症候群和神經血管損傷等。民眾應該尋求專業的骨科醫師評估及早就醫，並進行完善的手術治療，是減緩傷害的不二法門。

許煥說，同時多條韌帶斷裂時，需要取病人自己雙腳的大腿後側肌腱、股四頭或腓骨長肌來重建韌帶。目前也有異體韌帶可供使用，可以減少取肌腱處的傷口和不適。當病患有合併半月板破裂時，醫師也會根據半月板破裂的型態和位置，選擇適當的修補方式。