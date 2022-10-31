快訊

梨泰院悲劇再添1死！20多歲女重傷宣告不治 累計156死151傷

中山高汐止交流道「走山」 大量土石崩落阻塞出口車道

李靚蕾揪閨密慶萬聖節 照片驚見許多大咖明星變臉

邁向世界低碳潮流 許淑華：建立觀光智慧化服務

撰文／ 簡銘佑

圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供
圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

立法委員許淑華今（31日）邀集立法院交通委員會一行抵達南投縣，進行南投縣內交通及觀光建設考察，上午針對露營區建設進行考察，由交通部長王國材、觀光局長張錫聰、立委許淑華及南投縣露營觀光產業發展協會副理事長黃文奇等人，至南投露營場實地會勘，後與地方各界人士進行座談會，邀集當地民宿、露營、船舶業者座談，會中針對電子票證建置、低碳無人車、幸福巴士、露營區合法化等，以永續、觀光與社福議題作為討論重點。

許淑華指出，這幾年受疫情影響，南投觀光需以低碳永續的經營模式，發展低開發、高價值的深度旅遊，露營活動受國人喜愛，輔導露營業者合法化是整體共識，但對於部分相關設施能否開放，有賴交通部與各單位積極協調。

圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供
圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

今年初她提出日月潭電子票證整合計畫，獲交通部2,500萬元經費補助。此次再透過考察，充分了解遊艇公會所遇之困境與需求後，交通部長王國材允諾再加碼補助後續票券擴大整合經費，完善整體觀光智慧化系統。另外，針對南投觀光要朝向低碳永續發展目標，許淑華則謝謝交通部及經濟部同意全力支持與協助福興溫泉區導入無人車試辦計畫，提升南投觀光亮點。

圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供
圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

交通部長王國材提到，許委員持續關心日月潭電子票證與露營區合法化等問題，他允諾增加日月潭電子票證計畫經費之外，也提出相關資源予縣府參考。對於此次會勘露營區合法化的困境，他也表示後續交通部會連結內政部、農委會林務局、縣府觀光處，共同協助業者，提高南投觀光品質。

圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供
圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

最後許淑華立委強調，改善南投交通運輸，她持續推動台灣好行，讓南投成為全台路線最多的縣市，此次座談會更向交通部爭取到瑞龍瀑布及雙龍線，完善南投觀光串連。

對於建構大眾運輸路網，她認為整合白牌車是補強偏鄉接駁的最後一哩路，所以她在政見提出噗噗共乘的想法，讓更多民間力量投入偏鄉運輸，對此交通部允諾會全力支持新路線開設，並增加補助年限。

相關新聞

11月新制懶人包！居隔成歷史、3劑令解除 電動自行車須掛牌上路

11月有多項防疫、交通新制實施。包括居家隔離將走入歷史，健身房及團體旅遊3劑令解除，電動自行車須掛牌、投保強制險才能上路...

BA.1、BA.5都是次世代疫苗 你的第四劑要選哪一種？

次世代疫苗成為新冠接種主流趨勢，目前台灣已經迅速跟進美國，通過了BA.1與BA.4/5兩種次世代疫苗，專家指出，無論是哪款次世代疫苗，面對目前的流行變異株，有效性都勝過傳統疫苗，應儘速施打。

她雨天買菜老闆亂算「300元變600元」 網友群憤：黃昏市場好可怕

北台灣雨勢不斷，在預期心理下菜價應聲而漲，菜價變貴就算了，如果又被老闆多算錢，那就加倍難過了。日前有一名住在汐止的網友表示，她冒著風雨到傳統市場買菜，老闆說600多元，她覺得沒買那麼多，請老闆重算一下，結果變成300多元，她暗暗的得意「省等於賺」，又是美好的一天，救了300元。

吳德榮：共伴效應漸弱 北部、東半部仍防「劇烈降雨」

受東北季風及奈格颱風外圍環流影響，氣象局指出，今天大台北、東半部(含蘭嶼、綠島)地區及恆春半島有局部大雨發生的機率；連日...

李遠哲批做不到 環署：淨零要考量衝擊

中研院前院長李遠哲日前批評二○五○年淨零排放做不到。環保署長張子敬昨接受網路節目專訪時坦言確實不容易，但這是全世界共識，...

豪雨狂炸 台鐵平溪線停駛到18時　7車站受影響

宜蘭地區受豪雨影響，台鐵指出，平溪線今晚間6時前停駛，受影響車站包括三貂嶺,大華,十分,望古,嶺腳,平溪,菁桐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。