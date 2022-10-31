邁向世界低碳潮流 許淑華：建立觀光智慧化服務

圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

立法委員許淑華今（31日）邀集立法院交通委員會一行抵達南投縣，進行南投縣內交通及觀光建設考察，上午針對露營區建設進行考察，由交通部長王國材、觀光局長張錫聰、立委許淑華及南投縣露營觀光產業發展協會副理事長黃文奇等人，至南投露營場實地會勘，後與地方各界人士進行座談會，邀集當地民宿、露營、船舶業者座談，會中針對電子票證建置、低碳無人車、幸福巴士、露營區合法化等，以永續、觀光與社福議題作為討論重點。

許淑華指出，這幾年受疫情影響，南投觀光需以低碳永續的經營模式，發展低開發、高價值的深度旅遊，露營活動受國人喜愛，輔導露營業者合法化是整體共識，但對於部分相關設施能否開放，有賴交通部與各單位積極協調。

圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

今年初她提出日月潭電子票證整合計畫，獲交通部2,500萬元經費補助。此次再透過考察，充分了解遊艇公會所遇之困境與需求後，交通部長王國材允諾再加碼補助後續票券擴大整合經費，完善整體觀光智慧化系統。另外，針對南投觀光要朝向低碳永續發展目標，許淑華則謝謝交通部及經濟部同意全力支持與協助福興溫泉區導入無人車試辦計畫，提升南投觀光亮點。

圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

交通部長王國材提到，許委員持續關心日月潭電子票證與露營區合法化等問題，他允諾增加日月潭電子票證計畫經費之外，也提出相關資源予縣府參考。對於此次會勘露營區合法化的困境，他也表示後續交通部會連結內政部、農委會林務局、縣府觀光處，共同協助業者，提高南投觀光品質。

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最後許淑華立委強調，改善南投交通運輸，她持續推動台灣好行，讓南投成為全台路線最多的縣市，此次座談會更向交通部爭取到瑞龍瀑布及雙龍線，完善南投觀光串連。

對於建構大眾運輸路網，她認為整合白牌車是補強偏鄉接駁的最後一哩路，所以她在政見提出噗噗共乘的想法，讓更多民間力量投入偏鄉運輸，對此交通部允諾會全力支持新路線開設，並增加補助年限。