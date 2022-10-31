豪大雨特報！ 雨勢橫掃11縣市 宜蘭山區留意超大豪雨

各地留意短時強降雨，中央氣象局15時55分發布豪雨特報，宜蘭縣山區留意超大豪雨，基隆北海岸、台北山區、宜蘭縣留意大豪雨。

氣象局指出，東北季風及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸、宜蘭縣平地及臺北市山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市、台北市、新北市、花蓮縣、綠島、蘭嶼有局部大雨或豪雨，新竹至台中、屏東山區及桃園、台東地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

中央氣象局資料顯示如下：

超大豪雨：宜蘭縣山區 大豪雨：基隆北海岸、臺北市山區、宜蘭縣 豪雨：臺北市、新北市、花蓮縣、蘭嶼綠島 大雨：桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、屏東縣山區、恆春半島、臺東縣