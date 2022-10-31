影／今年必看！仿生獸首次戶外展演 錯過再等10年

屏東落山風藝術季周六開幕，最大亮點仿生獸今天亮相，高達5公尺龐大構造，僅靠風力就能驅動，沒有生命卻栩栩如生，被形容像是宮崎駿奇幻異想的霍爾移動城堡。操作師Tim Denshire-Key說，聽說屏東落山風瞬間強度逾7級，對仿生獸是前所未見的考驗，期待展期間能御風而行，面對全新挑戰。

仿生獸（Strandbeest）是由荷蘭工程藝術家泰奧楊森（Theo Jansen）研發，其生物設定是一種存活在荷蘭海邊的生物，原型由塑膠、木頭等物件組合，透過力學原理，原本無生命的物件可靠風力驅動，彷彿有了生命。仿生獸問世後風靡全球，各式縮小版仿生獸成為科學教育的教具，10年前在高雄科學工藝博物館展出，掀起熱潮。

今年落山風藝術季邀仿生獸駐展，成為最大亮點。仿生獸全球經紀人宮島弘治表示，睽違10年帶來全新作品，6隻仿生獸全都手工製作，體型最大者造價約400萬元，兩側張帆最寬可達12公尺，高5公尺，前後伸展可達3.5公尺，重量120公斤，一隻大型仿生獸從設計、完工到測試需1年時間。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，此次駐展是仿生獸第一次在台灣戶外展出，展期中每天上午10點30分起，每整點在看海美術館待風樓1樓演出10分鐘，民眾可近距離目睹仿生獸Plaudens Vela復活姿態，此外，每周六、日下午2點起，仿生獸Ordis也將到海口港沙灘巡行，展現迎風徐行神姿。

操作師Tim Denshire-Key說，聽說屏東落山風瞬間強度逾7級，這是前所未有的體驗，對他及仿生獸Ordis都算是一大挑戰，策展單位已準備空壓機，若風力不夠強，可靠它讓Ordis活力滿滿，在沙灘自由行走，但若風力太強，為保護Ordis也有可能暫時停演。

傳國處表示，展期中會在「落山風藝術季」、「屏東縣傳播暨國際事務處」或「i屏東」臉書公開仿生獸最新訊息，原則上風速若超過5級將暫停戶外演出，請民眾出發前務必關注仿生獸動態訊息。