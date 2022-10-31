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超大豪雨猛灌 宜蘭山區多所學校停班課

中央社／ 宜蘭縣31日電

東北季風及颱風奈格外圍環流帶來超大豪雨猛灌宜蘭，大同鄉四季國小英士分校上午10時起、南澳鄉澳花國小中午12時起、大同鄉寒溪國小下午1時30分起，南澳鄉南澳高中（含夜間進修部）下午2時30分起，先後停止上班、上課。

稍早花蓮縣政府也公告，秀林鄉和平村中午12時30分起停班停課。

中央氣象局上午即發布豪雨特報，超大豪雨地區為宜蘭縣；大豪雨地區為台北市；豪雨地區為基隆市、新北市、花蓮縣、台東縣；大雨地區為桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、屏東縣。

農委會也發布土石流紅色警戒區域，包括宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、復興村，南澳鄉東岳村，蘇澳鎮東澳里，花蓮縣秀林鄉和平村，新北市汐止區東山里等。

還有土石流黃色警戒區域，包括宜蘭縣大同鄉寒溪村，南澳鄉金岳村、碧候村、澳花村，冬山鄉得安村、大進村、中山村，花蓮縣秀林鄉崇德村等，請縣市政府妥為因應，必要時應勸告民眾或強制其撤離。

南澳 豪雨

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