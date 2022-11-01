露營好搭檔「新東陽隨手包肉乾」！免洗免烤 撕開就可嘗美味

秋高氣爽，正是露營好時節；後疫情時代，意外帶動戶外踏青、露營或野餐的風潮，想親近大自然，又不想太費時耗工的準備宵夜或零食，這種時候新東陽隨手包肉乾就是方便好選擇；單片包裝除方便不沾手，真空設計鎖住肉乾肉汁，讓每一口都肉香十足，精選好食材不添加防腐劑也讓野營嘗鮮更安心。

野營零嘴好夥伴「炙燒牛樂條」，真空迷你隨行包除了方便，每一小包都有貼心的鋸齒設計，輕鬆就可撕開。 記者王聰賢／攝影

野營零嘴的兩大推薦，分別是新東陽起司豬肉乾、炙燒牛樂條。其中「炙燒牛樂條」被網友評為「行動糧的第一選擇」，嚴選澳洲牛肉、肉質鮮嫩富彈性，採用直火炙燒，逼出肉汁和香辣多層次口感，讓人十分難忘。真空迷你隨行包除了方便，每一小包都有貼心的鋸齒設計，輕鬆就可撕開，直接將牛樂條擠出，不必擔心沾手或者得找器皿盛裝，完全是戶外活動零食首選。

「起司三明治豬肉乾」設計與口感都很獨特，新東陽經典蜜汁豬肉乾內夾香濃起司，甜鹹美味、好吃涮嘴。 記者王聰賢／攝影

另一款同樣好吃方便的「起司三明治豬肉乾」，設計與口感都很獨特，新東陽經典蜜汁豬肉乾內夾香濃起司，甜鹹美味、好吃涮嘴；原料選自國產檢驗的合格安心豬肉，肉質新鮮、安全、衛生，不僅野營、下午茶超方便，對於登山客補充體力也是一項絕妙選擇。

新東陽商品現在除了實體店售，也可以線上購。隨著全球旅遊逐步解封，新東陽即日起至11月21日推出「國際零食爭霸戰」，各國零食從日本必買的米果、昆布點心到泰國出產的海苔捲等全都有，會員消費滿499元即可參加登錄發票周周抽「饗饗」跟「旭集」餐券活動。此外，搭配雙11，線上購物也推出熱賣的肉乾、旗魚鬆、肉鬆蛋捲等6款指定商品加11元多1件、全館消費滿111元即可享豬樂條11元加價購等活動。

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