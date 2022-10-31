李遠哲批淨零做不到 環保署長：兼顧氣候達到永續發展

環保署長張子敬今天接受網路節目「震傳媒」專訪，針對中研院前院長李遠哲批評2050年淨零做不到，張子敬表示，2050年淨零確實不容易，但這是全世界共識跟目標，這幾年聯合國強調永續發展，除了氣候行動以外，還包括消除貧窮、消除飢餓、發展潔淨能源等，每個國家路徑不同，要兼顧氣候等各種目標，最終達到永續發展。

李遠哲認為，若2050年要達標，2030年的碳排量應該要減半，張子敬表示，現在正在討論2030年目標，考慮因素有很多，包括社會承受度及技術能力，例如政府全力發展光電，但土地可能不夠多，或希望限制能源使用，但可能導致物價衝擊、影響弱勢，各項因素都要一起討論。

張子敬表示，現有技術無法達到2050年淨零，國際共識是要結合2030年後的新技術，即使台灣無法開創太多技術，但若國際已經研發出來，「台灣也要有本事用」，例如氫能運輸、儲存、使用方式都跟天然氣不同，台灣要有相關能量；國發會已提出12項淨零戰略，各部會都有指定發展項目，氫能就由經濟部規畫。

張子敬說，李遠哲有其學術與理想，「我們也有理想」，站在行政部門看永續發展，氣候變遷是其中一項，仍要兼顧其他面向，以環保角度會主張愈快達到目標愈好，但也要兼顧行政一體，台灣要達到目標，也要確保可以負荷在過程中所受的衝擊；外界的關切對環保署是壓力也是推力，愈多人關注就是好事。

12大戰略當中，環保署主持「淨零綠生活」，張子敬說，核心是要做行為改變，如果社會維持同樣消費模式，廠商就會一直生產產品，民眾必須從自身行為做起，例如以前推動的隨手關燈，現在要從食衣住行各項目找出可推動淨零的作為，如「吃在地、吃當季」，食物不用透過船舶、飛機等長程運輸送來台灣，就可減少碳排放；未來修法後，特定產品要標示碳足跡，民眾若選擇碳足跡小的產品購買，也會刺激廠商減碳。

2020年減碳2%目標未達成，電力排碳係數降不下來是一大關鍵，台灣能源結構屢成議題焦點，更不時有核能延役的呼聲，張子敬表示，即使核能延役20、30年，「那以後呢？」不是等到2050年達到淨零目標，就代表碳排一切歸零，而是要繼續維持，「未來核能廠要蓋在哪裡？核廢料要放在哪裡？」相關政策都要思考更長遠。

運具電動化也是淨零重點項目，張子敬表示，「一定要做」，運具使用化石燃料會排更多碳，解方是電動化，且再生能源供電就是零排放，現在政府幫忙技術開發、建立能量，讓產業達到一定規模、價格有競爭力，另外使用環境也要讓民眾有信心，前瞻計畫都有編列相關經費，建立充電站、換電站。