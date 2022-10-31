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颱風發威 全台發布28條土石流紅色警戒57條黃色警戒
颱風外圍環流及東北季風增強影響，北部、東北部雨勢顯著，農委會今天發布土石流紅色警戒28條、黃色警戒57條，都分布於宜蘭縣、花蓮縣、新北市。
28條土石流紅色警戒，分布於3縣市、6鄉鎮市區、12村里，分別為宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、寒溪村、復興村，南澳鄉金岳村、碧候村、東岳村、澳花村，冬山鄉大進村，蘇澳鎮東澳里，花蓮縣秀林鄉和平村，新北市汐止區東山里等，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。
57條土石流黃色警戒，分布於3縣市、8鄉鎮市區、21村里，包括宜蘭縣員山鄉中華村，大同鄉崙埤村、松羅村，南澳鄉金洋村，冬山鄉得安村、中山村，三星鄉拱照村、集慶村、天山村，花蓮縣秀林鄉富世村、崇德村，新北市雙溪區三貂里、泰平里，瑞芳區光復里、猴硐里、弓橋里、福住里、新山里、銅山里、濂新里、南雅里等，地方政府應進行疏散避難勸告。
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