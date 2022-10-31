颱風發威 全台發布28條土石流紅色警戒57條黃色警戒

「奈格」颱風外圍環流與東北季風出現共伴效應，北部地區雨勢仍大！氣象預報員黃恩鴻31日說，1日起新竹北部地區偏濕冷，尤其迎風面的北部、東北部仍可能出現大雨，呼籲民眾避免前往山區。氣象達人彭啟明指出，4日開始東北季風又會增強...

2022-10-31 20:03