奇美瞬熱智慧溫控飲水機上市 享超早鳥68折募資優惠

秋冬將至，冷冷的天如果能隨時飲用溫熱水，那便能在寒冷的環境中為生活帶來一股暖意。奇美家電推出瞬熱智慧溫控飲水機，美學機身配上LED觸控仰角面板，完美符合使用手感及操作視角，輕巧體積卻能擁有3L大容量，能靈活地擺放在家中任一處，濾心通用市售易取得品牌，在長期使用上不會因配件難以購買而造成困擾。

奇美智慧溫控瞬熱飲水機水箱採用奇美原廠塑料製成，品質有保障，獨家304不鏽鋼出水管專利技術，使其出水管壁厚度僅0.5mm，超薄管壁設計導熱速度更快，寬廣的出水管內徑使得水流更順暢，不易卡水垢；除了五種出水量及七段水溫自由選擇，更有快捷選單，不論快速沖泡咖啡與茶，或是沖泡寶寶的奶粉，快速又方便。而民眾擔心市售家電安全問題，也透過奇美技術團隊進行嚴格把關，貼心六重安全保護裝置設計(包括：缺水保護、防乾燒保護、溫控器自動復歸、溫控器手洞復歸、電源板電流過載保護、出水管溫度過熱保護)，讓一家人安心飲水。

奇美智慧溫控瞬熱飲水機，由有.設計團隊在嘖嘖平台進行募資，現在享超早鳥68折的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面(https://bit.ly/3TsXPo1)查詢。