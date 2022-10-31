汐止貨櫃聯絡道今晚起夜間雙向封閉 往來國道記得改道

新北市汐止區大同路連接高速公路的貨櫃聯絡道，今晚起到11月10日，每晚10點到隔天清晨6點封閉雙向車道施工，市府養護工程處請用路人提前改道，並配合現場義交引導通行，造成不便請民眾見諒。

汐止貨櫃聯絡道中山高往來汐止大同路、基隆五堵要道，不只讓貨櫃車避開汐止街區道路，維持交通順暢和其他人車安全，不少其他車種也是行駛這條道路連接中山高。

養工處表示，貨櫃聯絡道因為常有重車通行，車流量大，導致路面容易裂化耗損。若以局部零星區塊修補無法維持道路品質，甚至影響行車安全，因此特別將貨櫃聯絡道列為今年度計畫性全面銑鋪路段，提升用路品質。

養工處說，施工期間欲前往國道一般車輛，可改走禮門街、大同路。15噸以上大貨車因禁行禮門街、大同路，國道1號北上15噸以上大貨車，請從國道1號汐止匝道，或轉國道3號新台五路匝道下國道。