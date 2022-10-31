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汐止貨櫃聯絡道今晚起夜間雙向封閉 往來國道記得改道

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市汐止區貨櫃聯絡道今晚起到11月10日，每晚10點到隔天清晨6點封閉雙向車道施工。圖／新北市養工處提供
新北市汐止區貨櫃聯絡道今晚起到11月10日，每晚10點到隔天清晨6點封閉雙向車道施工。圖／新北市養工處提供

新北市汐止區大同路連接高速公路的貨櫃聯絡道，今晚起到11月10日，每晚10點到隔天清晨6點封閉雙向車道施工，市府養護工程處請用路人提前改道，並配合現場義交引導通行，造成不便請民眾見諒。

汐止貨櫃聯絡道中山高往來汐止大同路、基隆五堵要道，不只讓貨櫃車避開汐止街區道路，維持交通順暢和其他人車安全，不少其他車種也是行駛這條道路連接中山高。

養工處表示，貨櫃聯絡道因為常有重車通行，車流量大，導致路面容易裂化耗損。若以局部零星區塊修補無法維持道路品質，甚至影響行車安全，因此特別將貨櫃聯絡道列為今年度計畫性全面銑鋪路段，提升用路品質。

養工處說，施工期間欲前往國道一般車輛，可改走禮門街、大同路。15噸以上大貨車因禁行禮門街、大同路，國道1號北上15噸以上大貨車，請從國道1號汐止匝道，或轉國道3號新台五路匝道下國道。

國道1號南下15噸以上大貨車，請提前在五堵匝道下國道。在汐止市區的15噸以上大貨車，請改行駛新台五路及大同路3段銜接五堵匝道或新台五路匝道上國道1、3號。

新北市汐止區貨櫃聯絡道今晚起到11月10日，每晚10點到隔天清晨6點封閉雙向車道施工。圖／新北市養工處提供
新北市汐止區貨櫃聯絡道今晚起到11月10日，每晚10點到隔天清晨6點封閉雙向車道施工。圖／新北市養工處提供

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