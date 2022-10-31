獨／大型活動地方自治問題多 不敢嚴管因怕活動辦不成

梨泰院事件凸顯重視大型活動管理的重要，台灣將舉辦的聖誕、跨年等大型活動也是地方政府自我行銷重點。有專家提醒，國內法規「問題很大」，幾乎沒把緊急救護的動態需求納入考量，恐導致人出不去、救兵進不來的「死路一條」局面。另有專家點出，若非曾發生災難的縣市，地方大都不想把自治條例定太嚴，以免活動辦不成，但這次事件是改善的契機，如果年底前某些縣市做出修正，民眾一定會給掌聲。

馬偕醫院災難醫學科主任、大型活動醫療救護醫學會理事長張國頌舉例說，大型活動考驗緊急救護系統良寙，如果一個大型活動在中正紀念堂，要把人送出來，可能就得花一小時。這一小時有40到50分鐘都在人群裡，根本沒有醫療，最近的醫療單位就是救護車，但是滿滿都是人，救護車就開不過去。

張國頌表示，八仙塵爆過後雖催生地方政府訂定大型活動管理條例，但大都只看到「靜態需求」，例如空間乘載力、人流量，卻沒考量「動態需求」，也就是活動現場變成「緊急救護危險區域」的情況。如果群眾中有人需要醫療救護，難以定位人在哪、難以求救、人送不出去，救護車也進不來，就是死路一條，非常危險。

「現在規定很多細節沒有考慮進去，而且不太重視疏散，只有單一出入口是非常危險的。」張國頌說，疏散需要考慮的細節很多，相關規範必須要請專家做醫療指導。例如動線要多條、要設置指揮中心和專人小組去管控人群、要分區塊保持暢通、要嚴格保持禁止滯留區域的淨空、活動現場和醫療端的前後線要能順暢銜接。

此外，張國頌提醒，大量人潮匯集的地方，易造成數據通訊無法通話與定位，主辦單位應在活動前加強無線通訊配置系統。區域救護系統需配備具有AED的緊急救護技術員來回巡邏，並隨時向現場指揮中心傳回最新資訊，才能即時掌握現場脈動。

內政部頒布之「大型群聚活動安全管理要點」內容詳盡，甚至明定事故發生後4至6分鐘內救護人員及設備就要能投入事故現場。上述管理要點的第二點寫道，直轄市、縣市政府「得」參照本要點規定，依轄區緊急應變能力及活動特性， 訂定自治法規管理大型群聚活動。然而，檢視各縣市政府自定之「民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」，內容相對簡略許多。

為何地方的自治條例相對偏寬鬆？亞東醫院急診部主任蔡光超點出三大原因，首先是制定時災難事件還不多、再者是制訂時防災觀念還不清楚，最後一個原因則是怕活動辦不成。

蔡光超分析，可觀察到有發生過災難事件的縣市會定的比較嚴謹，其他地方政府的自治條例時較寬鬆。因為有些地方沒發生過這麼多事件、事件規模沒有那麼大、需求沒那麼高，早年訂定時可能對災難事件的觀念也還不清楚，所以不會訂出很嚴格的規定。如果規定很嚴格，比如每個活動都要規定要有醫師在場，這樣一來，很多活動很可能根本辦不成，所以地方不會規定太嚴，以免拉高辦活動的成本。

蔡光超表示，自治條例理論上都要定期更新，平時動輒提高標準，可能會招致抱怨，但在國內外災難事件後，是改善的好契機，容易獲得支持。「如果在年底前，某些縣市政府主動做出修正、提升管理作為，民眾一定會給掌聲的。」

內政部次長陳宗彥表示，大型活動的管理是由地方訂定自治條例，地方政府可「依照管理要點的精神」，同時融合地方特色、考量地方不同情況去訂定自治條例。各界有不同的意見、看到問題，地方都可以作為參考，去評估檢討是否有需要加強之處。