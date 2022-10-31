護理師控懷孕「被離職」 亞東醫院：認知不同的誤會

有媒體報導，板橋亞東醫院懷孕護理師指控長官屢次暗示自己離職，甚至要求簽下自願離職同意書。亞東醫院表示，8月醫院獲知她懷孕後，並未讓她輪值夜班，直至10月中她因孕期身體、家庭與工作的壓力不勝負荷，自提離職，並未歧視，認為僅是離職程序的認知不同造成誤會。

板橋亞東醫院一名護理師指控，今年8月入職亞東醫院的安寧病房，8月中懷孕後仍持續工作，直到宮縮仍在工作，卻遭長官屢次暗示離職，也遭護理長責罵工作態度不佳，最後要求該護理師簽下自願離職同意書，讓她離職。

亞東醫院表示，員工到職須依單位評核標準考核，該護理師自8月1日到職，護理長與其定期進行雙向回饋與持續輔導，但該員專業表現始終不佳；8月下旬該員告知懷孕，單位立即調班，該同仁不需輪值夜班，上班時間身體不適，也由護理長與病房醫師陪同至婦產科看診。

亞東醫院指出，10月中護理長進行考核回饋， 該員表示因為孕期身體、家庭與工作的壓力不勝負荷，而自提離職，由於當天已經為下午，該護理師僅繳交離職單，護理長則表示休息後隔日再完備離職手續即可。認為本案應屬單位主管與同仁對於工作表現與離職程序認知不同造成誤會，並無任何懷孕歧視。

亞東醫院說，每年均有100多位孕期同仁，也都依據法規提供調班或其他的支持，且今年有其他兩位類似懷孕任用的同仁，也給予聘用、調班、產假等福利，並無爭議。