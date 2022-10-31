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適脈旺糖衣錠遭「鐵鏽」汙染 食藥署擴大回收430萬顆

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
「適脈旺糖衣錠10毫克 SERMION TABLETS 10MG」內包裝。圖／食藥署提供
「適脈旺糖衣錠10毫克 SERMION TABLETS 10MG」內包裝。圖／食藥署提供

食藥署今公布第二級藥品回收警訊，由暉致醫藥股份有限公司生產的「適脈旺糖衣錠10毫克 SERMION TABLETS 10MG」先前在7月因白色藥錠出現黃黑斑，已遭食藥署下令回收23萬顆，最新調查結果出爐後為藥錠沾到「鐵鏽」，因此擴大回收5批號藥品，總量達430多萬顆。

今年7月時，因多家醫療院所通報，「適脈旺糖衣錠10毫克」原本白色的藥錠，上頭出現明顯的黃黑斑點，食藥署下令回收一批號藥品共23萬顆，並啟動調查。

食藥署今公布最新調查結果，藥品組科長洪國登表示，確定「適脈旺糖衣錠10毫克」上的黃黑斑點為「氧化鐵」，目前懷疑是生產線上的螺絲或金屬零件生鏽，因此讓藥錠受到汙染，並下令擴大回收相同生產線的藥品。

本次「適脈旺糖衣錠10毫克 SERMION TABLETS 10MG」回收的批號為：FP9204、FP9205、GF5100、GE0805、GE0806共5個批號。洪國登指出，該藥的健保市占率達6成，健保年度用量在630萬顆左右，本次5批號要回收共430萬顆。

藥品主成分為NICERGOLINE，主要用於末梢血管循環障礙。洪國登說，「適脈旺糖衣錠10毫克」屬於糖衣錠，鐵鏽只沾附在外表，不致於對藥品成分產生影響，評估對人體風險小，但同樣必須依法回收。

食藥署已要求廠商於11月21日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。由於藥品除了供給醫院之外，民眾也可以持處方箋到藥局購買得到，食藥署亦已請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。後續也會針對廠商的生產線是否符合現行標準進行調查，若有違規將進行懲處。

「適脈旺糖衣錠10毫克 SERMION TABLETS 10MG」外包裝。圖／食藥署提供
「適脈旺糖衣錠10毫克 SERMION TABLETS 10MG」外包裝。圖／食藥署提供
「適脈旺糖衣錠10毫克 SERMION TABLETS 10MG」藥錠。圖／食藥署提供
「適脈旺糖衣錠10毫克 SERMION TABLETS 10MG」藥錠。圖／食藥署提供

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