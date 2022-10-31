快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

二尖瓣逆流喘不過氣騎車還跌倒 達文西瓣膜修補手術救命

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
鄒姓老翁（中間)術後回診與鄭伯智副院長(右一)、張建榮醫師(左一)合影。圖／童綜合醫院提供
鄒姓老翁（中間)術後回診與鄭伯智副院長(右一)、張建榮醫師(左一)合影。圖／童綜合醫院提供

86歲鄒姓老翁近期出現頭暈、喘不過氣情形，還騎機車跌倒，家人送至醫診療，檢查後確認他心臟冠狀動脈阻塞併中重度二尖瓣膜閉鎖不全，安排手術，利用達文西機械手臂3D內視鏡看到二尖瓣膜缺損處，修補缺損的二尖瓣膜，手術後隔天即轉出加護病房，住院5天即出院返家。

童綜合醫院心臟內科張建榮醫師先進行經導管支架置放術，將阻塞的動脈血管擴張打通後，在將支架置入防止血管再度堵塞，立即改善血流，病人術後恢復良好。

10天後再由心臟外科鄭伯智副院長進行達文西瓣膜修補手術，從右側胸腔進入左心房，利用達文西機械手臂3D內視鏡看到二尖瓣膜缺損處，利用手臂靈活360度旋轉優勢來精密修補缺損的二尖瓣膜，手術成功，術後隔日即轉出加護病房，住院5日即出院返家，重拾往日健康，騎車、種菜等都如昔日般正常。

童綜合心臟內科張建榮醫師表示，隨著年紀增長，人體內的血管也逐漸老化，原本有彈性的血管會硬化，並且因為脂肪沉積或體內廢物堆積造成血管狹窄進而阻塞，初期的血管阻塞沒有明顯症狀，但阻塞情況越惡化就會導致身體血流越來越少而出現病症。心臟內供應心肌血液的任何一條管狀動脈發生狹窄或阻塞時，氧氣與養分無法供給給心臟，影響心肌收縮功能，嚴重實際會引發心衰竭或心律不整而死亡，因此需要經由經導管支架置放手術來擴張血管。

心臟瓣膜則就像門扉，血液也可藉由心臟搏動循環進出心臟，二尖瓣位於左心房與左心室之間，當二尖瓣膜無法閉合時就會造成血液逆流回左心房，病人會感到頭暈、喘不過去或胸悶等狀況，重度二尖瓣膜逆流患者可能會因心臟衰竭或其他併發症死亡，因此即早發現即早進行手術治療就能避免心臟衰竭的發生。

鄭伯智副院長指出，傳統胸骨鋸開的心臟手術，執行至今已70年，雖然歷史悠久但絕對經得起考驗，是目前認為最直接且有效的手術方式，但正前胸留下的長條痕跡是眾多心臟病患者揮之不去的夢魘；傷口疼痛，復原緩慢，也讓像鄒姓老翁一樣的高齡者，或者行動不佳、附帶臟器功能減退的心臟病患者裹足不前，不願面對應有的治療。

他說心臟的二尖瓣膜、三尖瓣膜、左心房腫瘤、心房顫動和心肌肥厚症都屬於深層心臟結構，執行手術時需鋸開胸骨和細長器械才能處理，但達文西機械手臂是從心臟的右邊進入心臟的後方，直接面對病灶來進行修復，省去鋸開胸骨與止血的繁瑣步驟。

同時組織破壞減少，傷口疼痛改善，有些患者甚至在脫離呼吸器後，可在加護病房下床步行和復健運動 ，鄭伯智副院長強調，心臟疾病其實並不可怕，對症下藥才是正途，心臟手術也無需恐懼，只要能找到專門與負責任地心臟內外科醫師，確實詳細討論各種治療方式的優缺點，住院過程配合醫院的安排，自然就能得到「心」病痊癒的理想成果。

鄒生老翁手術完一個月即可進行農作。圖／童綜合醫院提供
鄒生老翁手術完一個月即可進行農作。圖／童綜合醫院提供

延伸閱讀

摸「鳥鳥」釋壓 開學後每周約3幼童包皮龜頭炎就醫

梧桐妹PO破尺度辣照 賈靜雯吐心聲：當媽心臟要很大顆

別小看病毒！解剖死於COVID-19感染屍體 科學家發現驚人結果

影／心臟腫瘤不可怕 達文西手術切除3天就出院

相關新聞

談淨零目標 環保署長張子敬：兼顧各面向、永續發展

環保署長張子敬今（31）日接受震傳媒網路節目「新聞不芹菜」專訪，對於中研院前院長李遠哲認為2030至少要減碳40%，張子...

深夜全台11縣市「雨彈」爆發 宜蘭持續超大豪雨

中央氣象局今晚發布豪雨特報，東北季風及第22號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣已有局部超大豪雨發生，台北市山區...

十月才剛降價 飼料廠每公斤再喊漲0.5元

國興畜產公司今天公告，近幾個月新台幣對美元匯率持續走貶，原物料進口成本大幅墊高，為維持穩定飼料品質，11月1日起飼料單價...

擔心循環杯衛生疑慮？環保署：認明標誌、安心借用

想喝飲料同時做環保？除了自備飲料杯外，還可借用循環杯。為破除對循環杯清潔、衛生疑慮，環保署訂定「循環（外借）杯良好服務指...

共伴效應帶雨勢 北部地區避免上山

「奈格」颱風外圍環流與東北季風出現共伴效應，北部地區雨勢仍大！氣象預報員黃恩鴻31日說，1日起新竹北部地區偏濕冷，尤其迎風面的北部、東北部仍可能出現大雨，呼籲民眾避免前往山區。氣象達人彭啟明指出，4日開始東北季風又會增強...

周三起降雨趨緩 周末東北季風南下天氣濕涼

在東北季風增強及尼格颱風外圍環流共伴效應下，今天全國各地整日降下間歇性雨勢，尤其迎風面的北部、東半部地區大雨不斷，而宜蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。