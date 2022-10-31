手機及電腦加入本土語言 客委會：客語預計明年完成

7月上旬，在行政院公共政策網路參與平台上，關心本土語言推展的學者提議要求手機及電腦資訊系統加入本土語言(客語、閩南語)外字表，附議數超過5千人，全案通過。內政部委員會今審客委會預算，立委羅美玲質詢此事，客委會副主委鍾孔炤表示，相關計畫已進行3年，預計明年7月完成。

在國家語言發展法公布後，客語、閩南語等本土語言已提升至國家語言地位，為推動、傳承及復振面臨傳承危機的國家語言，各相關單位戮力研訂各國家語言的書寫系。但惟客語及閩南語部分書寫用字較為罕見，電腦、手機無法顯示或字型不足，不利於客語、閩南語在公共領域的推廣。因此，關心本土語言發展的學者提出手機、電腦加入本土語言的提議，也引發不少網友熱烈討論。

立委羅美玲質詢時指出，客語、閩南語某些罕見字，電腦、手機沒辦法輸入，在民眾提議之後，客委會應持續研究可行作法。鍾孔炤表示，客委會為此已做了3年的計畫案，包括建置語音、語彙資料庫，預計明年7月完成

鍾孔炤指出，客委會與台師大、陽明交大合作建置資料庫，並與諮詢委員、客語薪傳師綜整用語；此外也有語音轉文字系統，包括是四縣腔、海陸腔或大埔腔等。

客委會表示，客語發展法草案中納入相關條文，除鼓勵業者於手機、電腦內建客語輸入法及字庫，也要求機關學校公務使用之電腦需有客語輸入法及字庫；此外，建置客語輸入法也已列入行政院5月公布的「國家語言整體發展方案」中。目前客委會刻正進行規畫，未來將輸入法與客語字型合併下載，提高使用便利性，以滿足民眾書寫客語字的需求，讓本土語言文字更流通、普及。