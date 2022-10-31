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大半輩子住潮濕內湖！他爽搬到信義區卻更慘 在地人一聽笑了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友原本以為從內湖搬到信義區可以改善居住環境、不用再忍受潮濕，沒想到情況更加嚴重。示意圖／本報資料照片
一位網友原本以為從內湖搬到信義區可以改善居住環境、不用再忍受潮濕，沒想到情況更加嚴重。示意圖／本報資料照片

近日一名住在信義區的網友分享心情，他表示今年初才剛從內湖區搬到信義區，但住了幾個月後卻發現信義區下雨下得更慘，讓他後悔哭喊「我想搬回內湖了！」貼文引起許多網友討論。

這名網友在臉書社團「信義區三兩事」發文，表示自己在內湖住了大半輩子，年初時搬到信義區，「心裡非常高興，因為終於可以離開『潮濕』的內湖了」，沒想到日前回到內湖卻發現「地上都是乾的」，讓他直呼後悔，「我想搬回內湖了！」

他貼出許多哭臉符號，表示後悔自己搬到內湖的決定，他也指出2地差異，「內湖只是潮濕，信義區簡直是泡在水裡」。

貼文引來許多網友共鳴，紛紛留言「這位『濕主』，歡迎來到台北最愛下雨的地方」、「台北下雨線交界是『光復南北路』連這個都不知道？」、「除濕機的水倒到抓狂，結果我兒子叫我不要開就不用倒水，整整2台除濕機的水耶！」、「內湖、信義、南港、大安都是雨城喔～到大同、萬華一帶比較乾」。

還有在地人笑虧「說服自己這叫做『保濕』！」、「我覺得信義區特別常下雨，有時隔壁大安區沒下，一回到信義這邊就⋯」、「別人是『雨都基隆』，咱們可是『雨區信義』」、「住信義區就是潮到出水啊～」、「歡迎新朋友加入城市菇農行列～」、「『保濕』這件事，可以超越信義區的只有南港區」。

內湖 雨水 除濕機

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