颱風+東北季風持續發威 氣象局：這天有望太陽露臉

受到颱風外圍環流及東北季風增強影響，中央氣象局表示，今天北部、東半部、恆春半島持續降雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部有豪雨等級以上降雨機率，中南部也有短暫雨；明天西半部雲量逐漸減少，周三有機會看到太陽露臉，但北部、東半部想看到陽光，還得再等一下。

氣象局觀測，輕度颱風「奈格」今天清晨位於鵝鑾鼻南南西方790公里海面上，向北轉北北西移動，抵達東沙島海面後，將轉向偏西趨向華南沿岸或海南島方向移動。

謝佩芸表示，奈格颱風明天距離台灣較近，但仍有500、600公里以上，周三往西移動過程中逐漸減弱，雖然颱風跟台灣相隔很遠，但外圍環流水氣一直延伸到台灣上空，搭配東北季風增強，東半部降雨明顯，西半部雲量偏多、有短暫雨。

謝佩芸表示，東北部地區自前天開始降雨就很明顯，29日凌晨累積到今天上午，宜蘭南澳山區累積雨量超過1000毫米，宜蘭大同山區也有900毫米，花蓮、台北、新北最大累積雨量約300至400多毫米，今天降雨仍會持續，要特別注意長時間累積雨勢造成災害。

雨量部分，謝佩芸表示，今天到明天清晨北部、東半部、恆春半島降雨仍明顯，東北部地區、基隆北海岸、大台北山區要嚴防豪雨等級以上降雨，今天入夜雨勢有機會緩和，但不會完全停下來，明天東北部、基隆北海岸仍可能有豪雨，其他地方降雨稍微趨緩。

謝佩芸說，受到東北季風增強影響，今明兩天北台灣溫度明顯下降，周三、周四氣溫回升，但周五又有另一波東北季風增強，氣溫下降，強度還要觀察。

至於何時可看到太陽露臉？謝佩芸說，明天颱風外圍水氣將減少，西半部地區雲量會比今天少，周三天氣則以東北季風影響為主，因此西半部可望太陽露臉，北部、東半部地區若想看到陽光，還要等一下。