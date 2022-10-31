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嘉義車站臨時軌切換 將有2車次延誤、16車截短行駛
台鐵局今天表示，11月19日將跨次日配合鐵道局辦理嘉義計畫「博愛陸橋至嘉義車站段」臨時軌西正線切換作業，2車次將延誤10至20分鐘、16車次截短行駛，將加開2車次區間車。
台鐵局表示，此次作業是因應「前瞻基礎建設計畫」軌道建設及消除嘉義市區鐵路沿線兩側地區發展阻隔，提昇土地整體利用、均衡都市發展。
本次切換影響11月19日夜間列車及11月20日日間列車，將延誤2004及3709車次區間（快）車約10至20分鐘、截短行駛「民雄至南靖」、「嘉義至大林」、「新營至民雄」區間計16車次營運列車，並加開5971及5973（南靖至潮州）車次區間車。
台鐵局說，將請各站加強播音並公告周知，請旅客見諒並多注意車站播音。
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