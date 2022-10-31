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確保乾淨衛生 環保署訂定循環杯良好服務指引

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
為降低一次性飲料杯使用，明年起連鎖超商、速食店要有5%以上門市建置循環杯機制。圖／聯合報系資料照片
為降低一次性飲料杯使用，明年起連鎖超商、速食店要有5%以上門市建置循環杯機制。圖／聯合報系資料照片

明年起連鎖超商、速食店要有5%以上門市建置循環杯機制，循環杯租借前都會經過專業廠商清洗，但仍有民眾擔心不夠乾淨，環保署表示，為破除對循環杯清潔、衛生的疑慮，已訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，讓循環杯的借用服務達到一致水準，民眾更能安心借用。

「循環（外借）杯良好服務指引」針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，包含押金需提供多元支付方式、提供3日歸還期限，品保品管以及清洗規範、環保宣傳等，希望確保循環杯服務系統的衛生及品質。此外，符合指引就可申請「外借杯良好服務標誌」，民眾認明標誌就可以放心借用。

今年4月公告的「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，自今年7月起推行自備飲料杯優惠5元措施，環保署表示，飲料杯自備率由過去的6%提升至16%，有效減少一次用飲料杯的用量。

若忘了帶自備杯，112年起環保署規定，連鎖便利商店及連鎖速食店至少須有5%的門市提供循環杯借用服務，民眾借用循環杯時，不須支付或只須支付少許的押金，即可免費借用；業者於營業場所也須標示「免費借用循環杯」，每字邊長至少五公分。

環保署表示，循環杯其實就像餐廳內用餐具，民眾外借杯子享用完飲料後再歸還，可減少一次性垃圾產生，讓環境無負擔。

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