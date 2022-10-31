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台灣海洋大學開發智能化箱網養殖 省30%人力及成本

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
為善用海域空間，農委會漁業署將箱網養殖列為未來重點輔導產業。圖／漁業署提供
為善用海域空間，農委會漁業署將箱網養殖列為未來重點輔導產業。圖／漁業署提供

為善用海域空間，農委會漁業署將箱網養殖列為未來重點輔導產業，109年起補助台灣海洋大學投入智能化箱網養殖技術開發，藉由AIoT系統提高投餵效能，節省30%以上人力及時間成本，國內自行研發「箱網設備預警系統」即時發出洗網及破網警示，降低漁民損害。

我國箱網養殖產業年產量約3000公噸，產值約為10億元，產地以澎湖及屏東為主，主要養殖石斑、海鱺及黃鱲鰺等高經濟魚種。漁業署表示，藉由研究團隊輔導示範業者導入箱網養殖技術，透由AI輔助進行各項生產過程精準管理，提高生產效率，強化產業體質，穩健產能以朝企業化經營模式成長。

漁業署表示，日後期望推廣其他業者，由現行產量3000噸逐漸提升至1萬5000噸，帶動養殖產業鏈經濟價值。另為避免與陸上魚塭產品產生競合關係，輔導生產符合國際市場需求產品，讓海上箱網養殖與陸上魚塭養殖水產品互補。

漁業署說，研究團隊開發的「水質監測浮標系統」可遠端監測箱網狀態，節省租船出海查看箱網情況的人力與租金，搭配「智能化投餌機」替代傳統人力投餵，藉由AIoT系統依據海上環境狀況及魚隻攝食情形調整當次投餌量，可提高投餵效能，節省30%以上人力及時間成本，減少飼料損耗成本達10%以上。

「箱網設備預警系統」可偵測網袋上生物附著，計算網目受力，即時發出洗網及破網警示，可避免破網造成魚貨損失。

研究團隊針對養殖魚種管理開發「魚群監控分析系統」，可估算魚群中魚隻數量與分析魚群群聚行為，數量準確率達77.6%，另開發「雲端化多模式之人工智慧感測分析」平台，透由AI輔助進行各項生產過程精準管理，整合聲納、水下影像系統記錄，可有效監控魚群生長狀況，分析最佳化養殖策略。

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