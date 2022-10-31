週年慶火熱開打！5大品牌膠囊咖啡機 第一名無懸念

大家為何都愛膠囊咖啡？

據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣民眾一年會喝掉 28.5 億杯咖啡，平均每人喝了約 200 杯咖啡，每天來杯咖啡對台灣人來說，儼然成為生活常態，只是大家都喝什麼咖啡？自己手沖？還是到便利商店買？亦或喝膠囊咖啡？

Nespresso內部分析顯示，台灣膠囊咖啡商品在2020年銷量與銷額的成長皆是雙位數，可見膠囊咖啡已深入大眾生活中，那究竟膠囊咖啡魅力在哪？為何飯店、公司行號甚至個人住家裡，開始紛紛添購膠囊咖啡機？以下三點是膠囊咖啡機的優點。

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1. 操作方便

膠囊咖啡機只需投入咖啡膠囊，機器就會刺破膠囊，注入熱水，能一鍵就煮好咖啡，消費者不須經歷磨豆、煮熱水、過濾等步驟，相當適合懶人購入使用。

愛用者表示：「膠囊是方便懶人，但口味有限制」、「懶人還是膠囊機CP值高」、「我每天喝，很方便」、「推膠囊方便」、「很方便，想喝就投一顆來喝！」。

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2. 機器好清潔

不像其他義式咖啡機清潔麻煩，也不像手沖咖啡要清洗過多器具，膠囊咖啡機只需將膠囊清除即可，比起其他咖啡機，清理上確實較簡單好清潔。



該優點也被網友大讚：「最大好處就是清潔方便」、「如果追求快速好清洗省事，就是膠囊了」、「一個人住推薦膠囊就好，方便清潔真的很重要」、「推膠囊機，方便好清理」。

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3. 膠囊咖啡易保存

因膠囊咖啡一開始就製作好，可以有效保持咖啡的新鮮，比原豆拆封磨粉還好保存，相對來說，也不受咖啡粉填壓技術影響，能保證每杯咖啡品質穩定。

對此，網友分享：「方便，品質也還OK」、「咖啡膠囊好保存」、「聽說膠囊的味道能比咖啡豆放更久」、「品質很穩定是真的」、「膠囊好咖啡不易變質」。

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該選哪台膠囊咖啡機？

全球第一台膠囊咖啡機的發明，是瑞士Nestle 雀巢工程師，心想若能將義式咖啡濃縮成一顆膠囊，他就能每天為妻子沖咖啡，以解妻子思念家鄉的苦，因此他開始傾心努力研發，最終膠囊咖啡機順利在1986年問世。

隨著時代變遷，越來越多品牌深入膠囊咖啡市場，推出許多膠囊咖啡機，對消費者來說，膠囊咖啡能快速攝取到咖啡因，其方便性確實適合懶人使用，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出5大網路上討論度最高的膠囊咖啡機，身為咖啡控的你，可別錯過！

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5. MR.BROWN 伯朗

伯朗咖啡近年來在威士忌、啤酒、膠囊咖啡機等產品，發展都相當不錯，其中膠囊咖啡機主打由義大利設計研發內裝與外型，口味則有美式與義式可選擇，採2種萃取壓力方式沖煮咖啡，一鍵就能煮出香濃好喝的咖啡。

選擇買伯朗膠囊咖啡機的網友表示：「直接被外表吸引 」、「連我這種0智商的都適合」、「這台好美唷」、「CP值頗高」、「覺得金車做東西有品質要求」、「伯朗本身膠囊口味不錯」。

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4. 美國 Oster

美國Oster以生產廚電產品聞名，其中膠囊咖啡機主推5+隨享咖啡機，體積小還能搭配Nespresso Original的任何口味膠囊，更重要它的五合一功能，可煮茶、美式、膠囊咖啡還有拿鐵等，能滿足全大家小不同喜好，CP值頗高。

功能強大到讓網友狂推：「外型亮眼，操作上也容易」、「什麼都難不倒這台」、「算是一台CP值很高的咖啡機」、「覺得很好清且適合早上趕上班的人」、「五合一功能真的太強了」。

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3. illy

illy是義大利品牌，在台灣是由「嘉里咖啡」取得台灣總代理權，在膠囊咖啡系統上獨家採用五項創新專利的兩階段萃取程序，而膠囊咖啡機是由義大利設計大師 Piero Lissoni 操刀設計，外觀相當簡約時尚。

被外觀俘虜的消費者：「外型、品質真的都是超好的」、「機子設計漂亮，咖啡味道好」、「實在太漂亮」、「品質我喜歡illy」、「用illy的膠囊咖啡機，拿鐵跟外面咖啡廳的一樣好喝」。

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image source: 嘉里咖啡

2. Dolce Gusto

雀巢集團旗下另一個膠囊咖啡機品牌就是Dolce Gusto，與Nespresso是不同系統，膠囊大小不同且無法通用，其中不少消費者認為想到Dolce Gusto，就會聯想到「多樣性飲料」，因為比起Nespresso是純正黑咖啡來說，Dolce Gusto的膠囊咖啡多屬於咖啡風味飲品，該機可在好市多購買到。

兩者客群不同，Dolce Gusto的膠囊咖啡機在價格上，比Nespresso便宜，尺寸偏迷你，採15 BAR高壓幫浦，可5秒瞬間加熱，1分鐘快速沖煮，購買者表示：「預算低Dolce Gusto就不錯了」、「外型好看、體積小、熱機速度很快」、「重濃縮品質就Nespresso，重多樣性就Dolce Gusto」、「非常適合手殘人士使用」、「Dolce Gusto咖啡機都挺有質感的」。

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image source: NESCAFÉ Dolce Gusto Polska

1. Nespresso

Nespresso是雀巢集團子公司，於2012年正式進軍台灣，膠囊採可回收再利用鋁製，在台設有回收據點，可說是在環保永續上相當盡心盡力，另外其膠囊咖啡口味選擇性也多，使用獨立包裝，不同顏色代表不同種類咖啡，對消費者來說，是膠囊咖啡的最佳選擇。

針對膠囊咖啡機的設計，除了有推出自動奶泡系列機型產品外，也有推出個人迷你機型，可滿足各種類型的消費者，操作上也相當簡單適合新手入手，對此，網友推薦理由是：「快又方便，口味選擇多」、「用很多年了，很習慣很好用」、「膠囊選擇性較多」、「清理也很方便，太適合懶人了」、「免費回收機制很方便！」、「Nespresso目前沒對手」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年10月21日至2022年10月20日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『膠囊咖啡機』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統