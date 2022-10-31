後疫情時代生存法則！「防疫、安心」登內用熱門關鍵字 台中登六都餐飲補助聲量王

image source：大玩台中-臺中觀光旅遊局

文/徐暘甯

自2019年底爆發新冠疫情，至今邁向第3年，回想三級警戒期間，人人提高警覺減少外出，飲食習慣改為外帶或自煮，到現在逐漸恢復餐飲內用、可以到餐廳享受美食。

雖然生活習慣慢慢回歸正常，但在和病毒共存的情境下，有哪些到餐廳內用的重點是大家最為關注的呢？今天《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查（2022/07/26～2022/10/21）近三個月來民眾在外用餐最在意的要點，趕快一起來看看吧！

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後疫情時代 網友最在意的餐飲內用重點有哪些？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察台灣民眾近三個月熱議的「餐飲內用」熱門關鍵字，不難看出大家對於食品衛生安全、用餐環境整潔等重點相當關注。

除了基本的「安心」、乾淨等要素之外，後疫情時代中，為了降低「感染」新冠肺炎風險、減少「確診」發生可能，店家是否有落實「防疫」措施、佩戴「口罩」、定期消毒更成了消費者謹慎檢視重要條件。

即便「疫情」趨緩，但在與病毒共存的生活情境下，人人維護自身健康、預防疾病的意識愈加高漲，餐飲業者們可得在衛生議題上多下功夫，才能贏得顧客的信賴。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

另外，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察六都在疫後及國旅大爆發後有關「餐飲補助」的網路聲量，可以發現最近三個月以來，台中市以1,470筆聲量領先其他縣市，成為六都榜首；首都台北市以1,335筆緊追在後，拿下亞軍寶座；桃園、高雄、台南、新北則分別位居四至六名。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

產業復甦拚經濟！以餐飲帶動觀光 六都力推振興補助

疫情趨緩人潮回升，餐飲業景氣也逐漸回春，六都市府各自祭出振興補助方案，期待能透過此舉帶動買氣，吸引消費者。

像是台北市政府提出「7大振興方案」範圍涵蓋產業振興、市集振興、商圈振興、展演振興、熊好券2.0、敬老儲值及其他振興等面向；高雄市府則透過成立單一窗口，輔導店家申請經濟部餐飲業行銷補助。

有別於北高做法，台中市追加新台幣1.2億元市府預算，自8月15日起試辦「餐飲安心吃振興補貼」計畫。不僅有專線服務，考量到不熟電腦或手機操作的業者，特別於市府設立實體服務窗口，週一到週五上班時間8時30分至17時30分，派駐專人協助並輔導業者操作、申請，將會持續服務到申請截止日為止。

期望透過直接提供業者補助以加強環境清消，從根本提升餐飲內用環境，讓消費者願意上門，預計每家可領取5,000元補助！且拍照上傳就能直接領，操作也十分快速方便僅3到5分鐘，兩周內就會核發。目前已有萬餘家業者受惠，讓店家開心直呼「發錢了」。

image source：臺中市政府





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年7月26日至2022年10月21日。