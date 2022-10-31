別輕忽！北市士林北投大豪雨特報 最大雨勢今午至明白天

受奈格颱風外圍環流及東北季風影響，台北市災害防救辦公室提醒，中央氣象局已針對台北市士林及北投山區發布大豪雨特報，預估最大的雨勢預估落在今天下午到明天白天。北市工務局、消防局、民政局、士林區公所及北投區公所已於內部成立緊急應變小組應變。

北市災害防救辦公室表示，北市大地處已針對10月中曾發布紅、黃色土石流警戒區域、老舊聚落、列管邊坡及山區可能再次復發災害地點，進行盤點及管制，必要時執行疏散撤離作業。

災害防救辦公室提醒，最大的雨勢預估落在今天下午到明天白天，由於上游水庫已近滿水位，隨時都可能因調節水位進行洩洪，雖然目前僅執行全市疏散門只出不進的管制措施，仍強烈建議停放於堤外停車場的車主盡早移車，以策安全。