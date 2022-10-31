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鬼太郎百隻妖怪 年底來台
日本「妖怪博士」水木茂畢生鑽研各式妖怪，並為祂們注入各式不同風格及特質，甚至還發行史上唯一妖怪圖鑑作品「妖怪大圖鑑」。今年適逢水木茂百歲冥誕，他筆下著名的妖怪角色「鬼太郎」將率一百隻經典妖怪來台展出。
展場除還原妖怪場景，更利用大量燈光投影、音效等顛覆五感體驗，彷彿妖怪就在身邊。預售票已啟售，提供多元票種，其中像精美雙人紀念套票非常值得收藏，另也有「咒術迴戰」雙展聯票。
●「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」今年十二月卅一日至明年四月五日在華山文創園區展出。
購票請上udn售票網 https://reurl.cc/ym1GLa 客服專線：02-26491689；妖怪大圖鑑購買請至 https://reurl.cc/MX1V9k
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