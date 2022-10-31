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鬼太郎百隻妖怪 年底來台

聯合報／ 本報訊
漫畫家水木茂經典作品《鬼太郎》以豐富的想像力所描繪出的「妖怪」，細膩逼真的表情、栩栩如生的姿態，搭配恐怖又奇幻的場景，今年冬天就在華山現場等待大家來獵奇！圖／聯合數位文創提供
漫畫家水木茂經典作品《鬼太郎》以豐富的想像力所描繪出的「妖怪」，細膩逼真的表情、栩栩如生的姿態，搭配恐怖又奇幻的場景，今年冬天就在華山現場等待大家來獵奇！圖／聯合數位文創提供

日本「妖怪博士」水木茂畢生鑽研各式妖怪，並為祂們注入各式不同風格及特質，甚至還發行史上唯一妖怪圖鑑作品「妖怪大圖鑑」。今年適逢水木茂百歲冥誕，他筆下著名的妖怪角色「鬼太郎」將率一百隻經典妖怪來台展出。

展場除還原妖怪場景，更利用大量燈光投影、音效等顛覆五感體驗，彷彿妖怪就在身邊。預售票已啟售，提供多元票種，其中像精美雙人紀念套票非常值得收藏，另也有「咒術迴戰」雙展聯票。

●「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」今年十二月卅一日至明年四月五日在華山文創園區展出。

購票請上udn售票網 https://reurl.cc/ym1GLa 客服專線：02-26491689；妖怪大圖鑑購買請至 https://reurl.cc/MX1V9k

文創 日本 客服

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