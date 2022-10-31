鬼太郎百隻妖怪 年底來台

中醫的「八段錦」，是一套促進氣血循環的養生功法，動作對應人體經絡，每種動作稱為一「段」，簡單且容易上手，適合各個年齡層，即使是輕度行動不便的長者、認知障礙的失智症患者，也可嘗試坐式八段錦或簡化招式，改善全身氣血循環

2022-10-31 03:31