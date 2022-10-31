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奈格環流+東北季風共伴效應 東、北部今雨勢最大

聯合報／ 記者吳姿賢戴永華王思慧／連線報導
因奈格颱風外圍環流和東北季風共伴效應，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭今會有豪雨等級以上的雨勢。記者曾原信／攝影
因奈格颱風外圍環流和東北季風共伴效應，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭今會有豪雨等級以上的雨勢。記者曾原信／攝影

輕颱奈格昨進入南海地區，中央氣象局說，發布海警機率低，但受外圍環流及東北季風共伴效應影響，今天雨勢將最為顯著，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭將有豪雨等級以上降雨，北部、東半部及恆春半島有豪雨或大雨；明天北部、東半部仍有短暫雨，周三雨勢才稍微趨緩。

氣象局預報員劉沛滕說，奈格昨通過呂宋島後往西北方向移動，但颱風環流雲系龐大，昨宜蘭發布超大豪雨特報、新北市豪雨特報，宜蘭縣清水昨累積約四六○毫米雨量，牛鬥、西德山、西帽山雨量也有三、四百毫米。

劉沛滕說，今天大台北山區、基隆北海岸、宜蘭仍有豪雨等級以上雨勢，北部、東半部、恆春半島留意大雨或豪雨，中南部有短暫陣雨。周三降雨稍趨緩，但北部、東半部、恆春半島仍有短暫陣雨，南部山區局部短暫陣雨，其他地區多雲。

交通部公路總局第四區養護工程處昨已預先進駐搶災機具及警戒人員到蘇花路廊沿線，視雨勢不排除蘇花公路預警性封路。

豪雨 宜蘭 恆春

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