動輒得咎…至今未向董事會提案 高鐵票價暫不漲

交通部今年四月核定高鐵基本費率從每人每公里4.134元調高為4.313元；依費率，北高單程票可漲140元到1630元。但高鐵是否會依最新費率調整票價，須由董事會決定。本報掌握，高鐵公司半年來均未將此案提報董事會討論，代表高鐵票價暫時不會漲。

高鐵基本費率整，每年由交通部依「台灣地區消費者物價總指數」定期檢討，因該指數已達3%門檻，交通部今年四月公告基本費率調漲。

但高鐵公司是否會將最新費率反映在實際票價上？高鐵公司說，會由經理部門依合約相關規定，綜合考量內部營運成本、外部社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。但根據一名高鐵董事向本報透露，董事會半年來從未討論過此案。

知情人士說，儘管交通部核定調高費率，但在國內物價飆升現況，今年又有九合一選舉，且高鐵要漲票價還得送立法院備查，恐成箭靶，以致高鐵公司即使這兩年因疫情營收大減，但漲票價動輒得咎，只能暫時作罷。

根據高鐵財務資料，疫情前2019年營收有475億元，2020年降到391億元，2021年再下修到302億元。隨疫情趨緩，今年從7月起的累計營收已超過去年同期；目前累計到9月已有254億元，但相較2019年前9個月就有353億元，營收仍少約100億元。