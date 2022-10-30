短命者缺牙多 掉一顆心血管疾病風險增1.5％　　　　

誰說老了就一定會掉牙，醫師表示，只要勤加照護，徹底清潔，不少些銀髮族仍保有全口自然牙，研究證實，到了74歲，仍有一口好牙，成為百歲人瑞機率大增。如果65歲以前，就有5顆以上缺牙，則罹患心肌梗塞、心臟衰竭、腦中風等相關心血管疾病風險較高。

為讓國人重視口腔健康，台北市牙醫師公會今於台北市林森公園舉行「2022全齡護齒園遊會」，號召民眾不分年齡，一起「護」齒保健康，會場設計多項闖關活動，讓民眾從遊戲中瞭解「學齡期」、「成人期」以及「高齡期」等不同階段所需的護齒資訊。

「口腔保健攸關身體健康」台北市牙醫師公會理事長蕭仰嶔說，能夠擁有一口好牙，就能提高咀嚼、營養攝取、說話社交，影響深遠，可說是全身健康與生活品質的重要基石。研究證實，牙周病患者罹患心內膜炎或心肌炎、動脈硬化相關疾病（心肌梗塞、中風，骨質疏鬆）等風險較高。

缺牙也會讓人短命！日本學者研究發現，擁有20顆牙齒的70歲以上老人，5年死亡率比不到20顆者少了2.5%。65歲以前缺牙5顆以上，心血管機率較高，也較容易骨質疏鬆、糖尿病。研究也發現，每掉一顆牙，包括心肌梗塞、心臟衰竭、缺血性中風等風險就會提升約1.5％。

蕭仰嶔說，造成國人缺牙的兩大主因為牙周病及蛀牙問題，我國12歲學童的恆齒齲齒經驗指數平均值2.01顆，雖較2012年的2.5顆下降，但仍比全球平均值的1.67顆高出許。此外，80.48%的成年人罹患牙周病，希望透過園遊會，讓國人重視潔牙。

台北市牙醫師公會口醫委員會主委盧威利指出，維護口腔健康第一步為「潔牙」，視不同狀況，搭配不同工具。例如，當孩子學會使用牙線時，就應該牙刷、搭配牙線；一旦牙周異常，則需使用牙間刷。

值得一提的是，愈來愈多民眾使用使用沖牙機，以為以沖牙機沖出很多食物殘渣，牙齒就乾淨了，對此，盧威利表示，沖牙機可做為潔牙輔助工具，難以去除牙菌斑，且過度依賴沖牙機，還可能讓牙齒狀況變糟。

「牙菌斑是造成齲齒和牙周病的禍首」盧威利說，只靠沖水無法沖掉牙菌斑，必須藉由牙刷、牙線和牙間刷等物理性力量，才能徹底清除牙菌斑。至於牙籤，只能去除齒縫中的食物，不具備清潔牙齒鄰接面的功能，且容易刺傷牙齦，不推薦使用。