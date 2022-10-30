創作、教育與劇場 詩人陳義芝很跨界

從副刊編輯、創作不輟到投身教育，更走入劇場，第26屆台北文化獎得主的作家陳義芝30日分享道，文學能貫古通今，正如平穩的生活、與情人共存都是小百姓的願望。針對許多大學的工科多不採計國文科目，趨勢基金會執行長陳怡蓁表示，文學能讓人體驗不同的人生，拉高自身的視野，是非常必要的。

針對陳義芝獲得文化獎，文化局表示，陳義芝作品包含學術專書、散文集、詩集等20餘種出版品，獲多項大獎肯定，更與趨勢教育基金會策劃「趨勢文學劇場」、「趨勢詩劇場」等系列文學劇。陳怡蓁開玩笑說，其實滿高興，陳義芝到現在才拿到獎，因為現在獎金已經提高。陳義芝馬上接過話頭說：「文化是有價值的。」

文學能穿越時空

「文字、文學、語言能超越時空」，陳義芝說，古典文學與現代文學唯一的差別就是語言工具的不同，但為人帶來的啟發卻不分古今，都是都是對人生的體察與表現。

陳義芝曾與趨勢基金會合作開辦「趨勢文學劇場」，致力轉譯古典文學，將文學推廣給大多人。他曾為詩經〈采薇〉創作新詩〈詩經流域〉，詩中寫道：「我的情人啊，天黑與我共眠，天亮為我相思」，陳義芝解釋道，承平的生活與日常的甜蜜都是從古自今小老百姓的需求，都沒有改變過。

陳怡蓁提到，過去報禁還沒解封時，中國時報與聯合報是主要的兩大媒體，當時文學投稿都到這兩大報紙，編輯要有慧眼辨識出好作品，而陳義芝就在聯合報擔任超過20年的副刊編輯。陳義芝笑道，經過工作的經歷後，近視400度變成1500度，因為字很小，每天要看幾萬字，而且都要非常認真看，「不能讓主編覺得沒眼光」。

頂大不採國文

陳怡蓁也在會中拿出報紙，上面標題寫著「頂大不採國文，恐影響學習意願」。她心情複雜的說，因為她自己就是讀文學畢業，但現在進入科技業，更與數百國際廠商合作，她無奈表示：「難道科技人才不需要人才素養嗎？也曾有一個說法是，沒有人文素養難成一個好的領導人。」

她說，在開始細分學科後，文學開始有著不接地氣的想像，但文學是情感與人生的教育，不該是某些人該讀、某些人不該讀的議題，更應該是生活中大家都能接觸，因為文學來帶民眾瀏覽不同的生命經驗，進而提高自己的視野。

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