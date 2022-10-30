永豐碳神放假日／理財小白脫貧！吳怡霈、黃豪平曝心法

吳怡霈與黃豪平以淺顯易懂、活潑互動的方式，與現場觀眾分享個人投資心得。吳怡霈率先分享自己的理財經歷，「錢沒有很多的時候可以用小技巧，讓資產從小小開始累積。」她表示自己剛出社會當記者的時候曾是月光族，當時喜歡購買名牌包、治裝享受，到了有天想買50萬的國產車，發在自己的存款連10萬的頭期款都付不起，才去請教50歲就退休、縱橫股市的爸爸。她分析自己把所有薪水花費在生活上，於是開始採用「四個帳戶」的方式：1個薪轉帳戶只進不出，進來之後分配到另外3個戶頭，基金保險扣款的存到一個帳戶，一個戶頭月存2-3000元的出國旅遊基金，最後就是信用卡的扣款帳戶控式花費，因為這樣才就開始存到錢，進而才能開始租屋、買房，最後能以小換大、以錢滾錢。

如今，線上金融軟體發達，懂得善用就能做好財務分析與規劃。吳怡霈就說，「很多小資族認為股票買不起，其實現在股票有很多種投資方式是為小資投資設計的，例如『永豐大戶』，」App會針對每個人的年紀性別與狀況去推薦定期定額扣款，還能指定投資標的，想當Apple、Tesla或Netflix的股東都沒問題，會完全按照你所設定得金額購買，即便是一股不到也可以，可以說是小資族的大福音。

自認心臟很小的黃豪平也分享自己的理財經驗，並為小資投資提供更進一步的建議：分配投資，以低風險的標的來分攤高風險的傷害。雖然爸爸在金融界工作，但一家人都保守謹慎，只有買過低風險的儲蓄型保單與黃金存摺。「我唯一碰過的是加密貨幣：在15年前我讀高中的時候，就接觸比特幣，當時一顆700美金，我用5000、7000元只買了一點點，可惜當時心臟不夠大顆，掉到300我嚇死就全賣掉了。其實任何東西長期投資一點一點都可以累積起來。」他表示，因為心臟不大顆，所以整體上會分配不同風險標的，並強力建議大家在投資時選擇自己了解的領域，因為股票會有起落，若能了解背會邏輯原因就能降低焦慮；同時他也會選擇能讓投資分配一目瞭然的金融軟體，能清楚掌握自己的資產分配與投資動態。

吳怡霈也認為，小資族的小額投資要記得把年限放遠，心態很重要，而且金融軟體的便利度也非常重要。如果自己的資產分配能清楚掌握，就不會覺得投資理財是麻煩事；而小資族在投資時也不用給自己太大壓力，其實幾百、幾千塊錢，都可以看到錢滾錢的效果：「不要小看小錢可以變成大錢，我的心法是：你只要忘記它，不要覺得它存在，就像是你借錢給朋友當做是消失，放長年限。」黃豪平也透露，以前沒賣掉的零頭加密貨幣漲了十幾倍，雖然只是超小金額，也頗可觀，這種成就感也能成為投資的動力，「一部分可以當零用錢，不用想一定要買房買車，有一點點成就感。我覺得可以去觀察週遭的環境，買你有興趣的東西，」黃豪平再三提醒，「不要投資你完全不了解的事，從你比較熟悉的行業下去做。」

關於這點，吳怡霈力薦超便利的永豐金App，「它就已經幫你挑好標的了，網羅了一籃這個行業裡面的好蘋果，你就可以去買這些好蘋果，雞蛋也不會放在同個籃子裡。」她說，如果真的都沒興趣不了解，可以去看跟政府有關的公營部門相關單位，身為保守人士的黃豪平心臟無法承擔大起大落，所以他也建議可以看看日常生活日用品的FMCG類股，相對穩定。

除了能協助整理投資標的、資產分配之外，兩人也認為永豐的app的手續費相對也較為優惠，同時提供動產與不動產的規劃，「永豐很清楚讓我們小白很安心怎樣去分配資產，」黃豪平說，「幫自己立定目標再去實踐，少一點點懊悔。」

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主辦單位｜永豐金控

共同主辦｜永豐銀行、永豐金證券