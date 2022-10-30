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一張圖看天氣！ 颱風外圍環流發威 這兩天注意強降雨

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局預報未來一周天氣，雖然颱風直接影響台灣機率低，但外圍環流仍會在周一、二為台灣帶來豪雨、大雨。圖／氣象局提供
中央氣象局預報未來一周天氣，雖然颱風直接影響台灣機率低，但外圍環流仍會在周一、二為台灣帶來豪雨、大雨。圖／氣象局提供

中央氣象局預報天氣，奈格颱風目前位於南海，雖然直接影響台灣的機率低，但外圍環流還是為台灣帶來豪大雨，周一、周二要特別注意強降雨，留意交通安全；連日降雨，山區道路慎防坍方、落石、土石流。

氣象局表示，周一、周二颱風外圍環流影響及東北季風增強，北海岸、大台北山區及宜蘭有局部豪雨或豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

周三東北季風影響，周四東北季風稍減弱，整體而言降雨稍減、風雨稍歇，宜蘭仍有局部大雨，北部、東半部及中南部山區有局部降雨，高溫在周四稍回升2至3度。

周五至周日東北季風影響，迎風面北部及東半部容易降雨，中南山區仍有零星短暫陣雨，其他地區以多雲到晴的天氣為主，低溫也下降2至3度，中部以北、宜約19至21度。

氣象局提醒，周二前東北風非常強勁，沿海、空曠地區及各離島須留意9至11級強陣風，海面浪大且有長浪​，浪高達3至5米以上，非必要請避免前往海邊活動。

東北季風 氣象局 豪雨

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