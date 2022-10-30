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命理師提醒萬聖節7種人別扮鬼 以免「卡陰」走衰運

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
明天是萬聖節，命理師楊登嵙提醒有7種人不宜扮成魔鬼、骷髏人，以免帶來不好運勢。本報資料照片
明天是萬聖節，命理師楊登嵙提醒有7種人不宜扮成魔鬼、骷髏人，以免帶來不好運勢。本報資料照片

明天是萬聖節，不少地方都趁著昨天、今天假日辦理萬聖節活動，不過命理師楊登嵙提醒，有7種人，包括孕婦、大病初癒、印堂發黑等，不要在萬聖節扮成骷髏或魔鬼，以免陰邪靈體干擾而「卡陰」，對運勢、身體造成不好影響。

命理師楊登嵙說，明天31日是萬聖節，不少民眾會選擇將南瓜、星星、月亮、稻草人、貓頭鷹、可愛設計的卡通、魔術師、巫婆、骷髏人、魔鬼，作為裝扮主題，不過提醒民眾，不是所有人都適合裝扮成骷髏人、魔鬼，萬聖節期間湊熱鬧玩一玩，開心無妨，但安全、平安最為重要。

楊登嵙說，有7種人不要在萬聖節扮骷髏人或魔鬼，容易被陰邪靈體干擾而「卡陰」，造成運勢或身體的不好影響，分述如下：

一、生肖犯太歲：今年2022年犯太歲的生肖為屬虎及猴，民俗認為「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，犯太歲運勢大多較弱也不好，容易被陰邪靈體干擾。

二、大病未癒：大病初患或剛痊癒的人，元神耗弱，容易被陰邪靈體入侵。

三、運勢不佳：指剛失戀、離婚、生意失敗或失業的人，運勢不佳已經夠慘，如果再扮骷髏人或魔鬼更會招惹靈體，讓衰氣上身。

四、印堂發黑：印堂是兩眉頭之間的位置，如果該部位有黑氣、晦暗、青筋的話，代表此人在近期時間運勢較弱，遇到危險的機率很高。

五、睡眠不足：如果睡眠不足又熬夜，精神狀況耗弱，容易被陰邪靈體入侵身體。

六、飲酒人士：飲完酒，兩眼昏花，精神狀況很差，容易被陰邪靈體干擾而發生憾事。

七、孕婦：懷孕的婦女身懷六甲，嬰兒在母體內最忌陰陽相衝，靈界陰氣較重，容易影響孕婦及胎兒健康及安全。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

運勢 萬聖節

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