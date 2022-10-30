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運動後造成身體痠痛 復健科醫師教你這4招

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院復健科醫師陳音翰說，一般的肌肉痠痛大概一周內會自然改善、恢復，但若是一周以上都未改善，應該去看醫師，了解有沒有其他原因造成肌肉痠痛。圖／長安醫院提供
長安醫院復健科醫師陳音翰說，一般的肌肉痠痛大概一周內會自然改善、恢復，但若是一周以上都未改善，應該去看醫師，了解有沒有其他原因造成肌肉痠痛。圖／長安醫院提供

運動完卻全身痠痛怎麼辦？長安醫院復健醫師陳音翰提供多喝水、做伸展運動、熱敷和補充蛋白質等4個方法供民眾參考，但最重要的是運動前應充分熱身，且不要做超過自己強度的運動，而且做完運動之後也該做伸展運動。

陳音翰說，會痠痛，多半肌肉都有一些小的損傷。多喝水，是為了讓肌肉的代謝物質可以順利排掉，多吃像是魚、肉的蛋白質則可以促進修復，而熱敷和伸展都可以促進血液循環，把營養物質帶到痠痛處，促進修復。

他說，運動前應該有5至10分鐘的熱身，讓身體熱起來，以及肌內得到伸展、放鬆，也刺激肌肉的血液循環，讓身體進入準備運動的狀態，減少肌肉受傷的機會。運動後，肌肉會維持在緊繃的狀態，應透過伸展運動讓肌肉放鬆，讓肌肉得到舒展。

陳音翰說，每個人的運動強度不同，有人可以連續跑3公里，但有的人跑1公里就累了，各人情況不同；若是勉強做，第二天可能就會痠痛到「鐵腿」。他也不同意有的人說一定得要運動到「撞牆」的感覺，才會有進步，因為那很可能會造成肌肉受傷。

他說，一般的肌肉痠痛大概一周內會自然改善、恢復，但若是一周以上都未改善，應該去看醫師，了解有沒有其他原因造成肌肉痠痛。他也建議，運動應循序漸進，依個人的身體狀況調整，切勿勉強為之。

醫師 復健

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