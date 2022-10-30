鐵道迷和老台鐵人「回娘家」台北機廠87歲生日 大禮堂修復首度亮相

今天是台北機廠建廠87周年紀念日，國家鐵道博物館籌備處舉辦「乘著火車遊鐵博」活動，並在近期修復完工的台北機廠大禮堂開「生日趴」，這也是該古蹟大禮堂修復後首次公開亮相。

為慶祝台北機廠「生日趴」，鐵博館邀請許多鐵道愛好者與台北機廠員工「回娘家」，台鐵局長杜微表示，看到大禮堂內精心保存的大幅精神標語「真情愛台鐵」，特別有感覺，台北機廠代表台鐵過去的光輝歲月。

杜微表示，當前台鐵局正在進行公司化改革，要強化安全服務，朝永續經營的目標邁進，同時也積極參與鐵路文物保存修復及運用；未來台鐵將反饋鐵道文化，更進一步對台灣文資保存及展現進一份心力。

鐵博館員工昨帶領民眾觀看機廠內各工廠建築的工法與巧思，也藉由舊照片回味當年修車盛況，包括實際操作名片式車票軋日機手感體會。隨後再於園區內搭乘一段典藏火車，民眾可在機廠內部親身進行乘車體驗，並同時參觀各類修復車輛的特色，未來這些車輛都是鎮館之寶。