日月潭環湖馬拉松用腳做公益 跑出16.8萬元助弱

日月潭環湖馬拉松今在向山遊客中心登場，吸引逾6400名跑者參加，今年賽事仍延續參賽選手「每跑1公里就捐1元」的公益理念，最終共捐贈16.8萬元給「台東基督教阿尼色弗兒童之家附設南投家園」，將運動精神化作愛心回饋社會。

縣府指出，「日月潭環湖馬拉松賽」被譽為「全台最美的馬拉松賽」，每年都有逾5000人參加，環潭路跑享受日月潭美景，唯近年受疫情影響，前年參賽人數降至3000多人，去年更因疫停辦，今年復辦邁入第9屆，吸引6400名跑友共襄盛舉。

「日月潭環湖馬」也是國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）國際認證賽事，同時為亞培世界馬拉松大滿貫（AbbottWMM）分齡賽台灣第一站賽事，更重要的是，延續歷屆「每跑1公里就捐1元」的公益信念，用跑者里程累計善款捐助慈善機構。

南投副縣長陳正昇說，今年42K全馬組 1200多人，29K超半馬挑戰組約4000人，6K健走組1200多人，多達6400人用腳跑出健康也做公益，最終共募集16萬8000元善款，捐贈給設在埔里「台東基督教阿尼色弗兒童之家附設南投家園」。

而透過馬拉松路跑展現日月潭絕佳的天然環境，讓世界看見台灣南投好山好水，是行銷地方觀光的好方式，並在後疫情時代，企盼藉由舉辦馬拉松、泳渡等帶來人潮，為南投日月潭掀起運動觀光熱潮，更能為地方旅宿及餐飲產業注入活水。