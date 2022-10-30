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奈格颱風外圍環流挾豪雨襲台 農委會籲農漁民防災

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
輕度颱風奈格颱風外圍環流將影響台灣，11月1日前後離台灣最近，北部及東半部將有明顯雨勢。本報資料照片
輕度颱風奈格颱風外圍環流將影響台灣，11月1日前後離台灣最近，北部及東半部將有明顯雨勢。本報資料照片

輕度颱風奈格颱風外圍環流將影響台灣，11月1日前後離台灣最近，北部及東半部將有明顯雨勢，農委會呼籲，農、漁民加強各項防災、減災的整備工作，特別是受到0918地震與尼莎颱風影響尚未復原的災區農漁民，更應強化防備作業。

針對奈格颱風可能帶來的災損，農委會表示，蔬果方面，青蔥及葉菜類易受風雨損害，已屆收穫期應採收以減少損失；甘藍、結球白菜等，請農民團體協助農民將增加採收蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。

適逢生育期的瓜果類，應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏；設施栽培者則應檢視注意其結構安全，及早維修。果農應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象。

漁業方面，養殖業者應加強塭堤的修補維護和排水路的疏通，檢視備用發電機與水閘門是否操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。海上箱網養殖業者應檢修框架、浮球、網片，妥為固定纜繩。定置網業者亦應加強網具、船舶等安全，停泊漁船加強繫纜。

農委會說，農、漁民隨時注意最新氣象資訊，已指示漁業廣播電台及漁業通訊電台加強廣播，呼籲海上作業漁船密切注意天氣動態，做好防範準備。針對農畜產品供應量，將加強調控，並輔導主要農民團體及消費地市場大型冷藏庫進行蔬菜及農畜產品供應調節。

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