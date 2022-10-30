奈格+東北季風發威 宜蘭「升級」超大豪雨、新北豪雨 5縣市大雨
中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨的機率，新北市山區有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲。
超大豪雨：宜蘭縣山區。
豪雨：新北市山區。
大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市、宜蘭縣、花蓮縣。
今天白天東北季風及颱風外圍雲系影響，東北部地區有短暫陣雨，並有局部豪雨發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，大台北山區及東部地區有局部大雨發生機率，中部山區及南部地區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣。
今晚起至明天颱風外圍環流影響及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部豪雨或豪雨等級以上降雨發生的機率；中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。
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