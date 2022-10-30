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影／善化段電車線斷裂要南市府賠 黃偉哲不悅批台鐵急卸責

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台鐵電車線斷裂稱要南市府賠償，台南市長黃偉哲（右二）上午回應，中央與地方是一體的，事件尊重第三方客觀公正調查，不欣賞還沒調查就開始推責任。記者謝進盛／攝影
台鐵電車線斷裂稱要南市府賠償，台南市長黃偉哲（右二）上午回應，中央與地方是一體的，事件尊重第三方客觀公正調查，不欣賞還沒調查就開始推責任。記者謝進盛／攝影

台鐵昨善化段電車線斷裂查出是光文陸橋水泥塊剝落釀禍，台鐵昨夜緊急發文將向主管機關求償，台南市長黃偉哲上午嚴肅表示，「中央地方施政是一體的」，事件尊重第三方客觀公正調查，不欣賞還沒調查就開始推責任。

黃偉哲上午出席白河區公所改建工程事前受訪，對於上述台鐵稱電車線斷裂，是善化火車站北側近1公里光文陸橋水泥塊剝落所致，也稱將向地方主管機關（台南市政府）求償，黃也第一時間回應。

黃偉哲表情嚴肅說，他施政最不喜歡中央推地方，地方推中央，中央與地方施政是一體的，這起台鐵事故，尊重第三方客觀調查。

黃偉哲也話鋒一轉說，台鐵（台南）鐵路地下化工程迄今，一會兒如圍籬倒了等影響施工，這些我們（指台南市政府）都還沒跟台鐵算帳，且鐵路地下化工程過程中，南市府也費了很大力氣與地方溝通，中央也從中協助，這才能順利動工。

他語重心長說，不樂見看到有功大家搶，遇到事情就相互推責任，這一點意思都沒有。如果說是地方政府公共工程該巡檢的地方也會檢討，但是還沒調查就推責任，這是他很不欣賞的。

台鐵 台南市長 黃偉哲 2022大選

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