快訊

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

月底又吃土了嗎？ 三特徵看出「會不會存錢」的人差異在哪

「這種悲劇不應該發生！」 尹錫悅：將徹查原因、防止意外再發生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南善化站電車線掉落事故 今搶修完成 恢復雙向通車

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
昨天下午1時5分，台鐵善化站北邊5股道岔處東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺。圖／台鐵提供
昨天下午1時5分，台鐵善化站北邊5股道岔處東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺。圖／台鐵提供

台鐵台南市善化站北邊昨天下午發生電車線斷落事故，台鐵表示，今天上午10時已經搶通，隆田往善化往新市間，恢復雙線通車。

台鐵表示，昨天下午1時5分，善化站北邊5股道岔處東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺，經現場電力單位連夜全力搶修，隆田往善化間西正線已於今日上午10時搶通，隆田往善化往新市間恢復雙線通車。

截至今天上午8時統計，本次事故影響101列次、延誤4790分，旅客2萬840人次。

台鐵說，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次。未指定班次的對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

台鐵

延伸閱讀

台鐵電車線斷落元凶找到了！行車中斷近八小時 台鐵將求償

台鐵隆田新市間雙向中斷 東正線預計19:30搶通

台鐵隆田至新市間無法通行 台南火車站內擠爆接駁乘客

電車線掉落導致列車原地停駛 網諷EMU3000：成了靜靜的不移動

相關新聞

奈格颱風共伴效應發威 今晚起這3地慎防豪雨以上雨勢

中央氣象局表示，奈格今進入南海地區，台灣發布海上警報低，但受到共伴效應影響，今晚到明天雨勢最顯著，基隆北海岸、大台北山區...

小抹香鯨死亡解剖報告出爐 不排除擱淺前不明原因撞擊

本月22日桃園小抹香鯨母女擱淺，幼小抹香鯨當場死亡，小抹香鯨媽媽被送到八斗子搶救，第五天剛命名「Momo」，搶救後仍不治...

影／善化段電車線斷裂要南市府賠 黃偉哲不悅批台鐵急卸責

台鐵昨善化段電車線斷裂查出是光文陸橋水泥塊剝落釀禍，台鐵昨夜緊急發文將向主管機關求償，台南市長黃偉哲上午嚴肅表示，「中央...

別輕忽！奈格颱風侵台機會大幅降低 彭啟明：迎風面雨勢會加大

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、...

台南善化站電車線掉落事故 今搶修完成 恢復雙向通車

台鐵台南市善化站北邊昨天下午發生電車線斷落事故，台鐵表示，今天上午10時已經搶通，隆田往善化往新市間，恢復雙線通車。

奈格+東北季風發威 宜蘭「升級」超大豪雨、新北豪雨 5縣市大雨

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨的機率，新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。