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台南善化站電車線掉落事故 今搶修完成 恢復雙向通車
台鐵台南市善化站北邊昨天下午發生電車線斷落事故，台鐵表示，今天上午10時已經搶通，隆田往善化往新市間，恢復雙線通車。
台鐵表示，昨天下午1時5分，善化站北邊5股道岔處東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺，經現場電力單位連夜全力搶修，隆田往善化間西正線已於今日上午10時搶通，隆田往善化往新市間恢復雙線通車。
截至今天上午8時統計，本次事故影響101列次、延誤4790分，旅客2萬840人次。
台鐵說，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次。未指定班次的對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。
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