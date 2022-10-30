奈格颱風共伴效應發威 今晚起這3地慎防豪雨以上雨勢

中央氣象局表示，奈格今進入南海地區，台灣發布海上警報低，但受到共伴效應影響，今晚到明天雨勢最顯著，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭會有豪雨等級以上的降雨，北部、東半部及恆春半島也有豪雨或大雨，周二迎風面北部、東半部仍有短暫雨，周三雨勢才會趨緩。

輕度颱風奈格今天上午8時位於鵝鑾鼻南南西方700公里海面上，以每小時11公里速度向西進行，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風暴風半徑150公里。

氣象局預報員劉沛滕表示，奈格颱風今天上午通過呂宋島後，進入南海地區，未來發布海上警報機率低，但宜蘭、大台北地區可能發生共伴效應，尤其今晚到明天雨勢最為顯著，預估雨量可達豪雨等級以上。

受外圍環流雲系影響，劉沛滕表示，宜蘭山區目前已經發布大豪雨特報，新北山區累積雨量也達到豪雨等級，今晚開始奈格的外圍環流雲系更明顯，直到周三遠離前，都會為台灣帶來水氣。

劉沛滕表示，今天桃園以北、東半部地區都有雨勢，南部甚至也有零星降雨，今明兩天大台北山區、基隆北海岸、宜蘭可能有豪雨或豪雨等級以上降雨出現，北部、東半部則要留意大雨或豪雨，中南部也有降雨，整體而言，明後天各地降雨趨勢都相當顯著，尤其是今晚到明天這段期間更要留意。

周三降雨減緩，劉沛滕說，基隆北海岸、大台北、宜蘭地區仍有明顯降雨，中南部山區也有雲系通過，未來一周雲量偏多，中南部山區有零星降雨。

此外，明天東北季風增強，劉沛滕說， 台灣海峽、台灣北部海面都有9到11級強陣風，已經發布陸上強風特報，台南以北、東半部、恆春半島沿海有9到11級強陣風，其他地區也有強陣風趨勢，海邊有3到5米浪高，西南部海面作業要注意安全。

溫度部分，劉沛滕說，降雨期間溫度變化不大，明天東北季風增強，北部、東半部一整天比較涼冷，低溫20度、高溫23度，周三、周四東北季風減弱，溫度回升，北部高溫可達25度，中南部日夜溫差大，但周五又有另一波東北季風影響，氣溫又會下降。