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風雨影響桃園萬聖城即起延期至11月2日開始 接駁、停車一次看

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園萬聖城活動昨在桃園藝文廣場開幕，但因天候影響，今起暫停，順延至11月2日開始。圖／警方提供
桃園萬聖城活動昨在桃園藝文廣場開幕，但因天候影響，今起暫停，順延至11月2日開始。圖／警方提供

2022搞怪盛會「桃園萬聖城」昨在桃園藝文廣場開幕，但受東北季風影響及奈格颱風外圍雲系影響，即日起至11月1日活動延期，順延至11月2日開始，延長至11月10日閉幕；活動期間警方建議由桃園火車站乘公車前往，或開車、騎車至新永和市場停放後轉搭免費接駁車。

桃園萬聖城今年首度移至桃園藝文廣場舉辦，桃園警分局首推從桃園後火車站，或前站的統領百貨搭乘桃園市公車GR、151、168、188、302、707串聯到會場，於「中正藝文特區站牌」、「南平中正路口站牌」下車；若在經國轉運站下車，也有189、220、302和707等路線可抵達萬聖活動會場，可至桃園公車動態資訊系統或下載「桃園公車」APP查詢。

外地民眾開車前往，可導航至「新永和市場」停車場，再轉搭萬聖免費接駁專車到達會場，接駁車中間停靠民光東路近音樂之林公園處；騎機車民眾，因會場周邊機車格位數有限，可考慮停放新永和市場停車場後再轉乘接駁車。

桃園警分局表示，活動期間有規畫警力及義交人員執行交通管制疏導工作，會場也有設立機動派出所，提供民眾臨時報案、為民服務、犯罪及交通安全宣導等工作，另將視現場人潮及車潮來做滾動式調整警力配置，呼籲民眾遵守警察及義交人員指揮管制，以確保良好交通秩序，也鼓勵大家多多搭乘桃園火車站出發的公車，避免遇到塞車影響遊興，其他桃園萬聖城活動詳情，可至活動官網或「樂遊桃園」臉書查詢。

另觀音萬聖南瓜節活動22日至11月6日在觀音區蓮花園休閒農業區舉辦，大園警方也藉機宣導反詐騙，員警創意變裝，提醒民眾務必保持警覺心，避免落入投資詐騙、海外高薪打工等騙局。

桃園萬聖城活動昨在桃園藝文廣場開幕，但因天候影響，今起暫停，順延至11月2日開始。圖／警方提供
桃園萬聖城活動昨在桃園藝文廣場開幕，但因天候影響，今起暫停，順延至11月2日開始。圖／警方提供
大園警分局到觀音萬聖南瓜節宣導反詐騙。圖／大園分局提供
大園警分局到觀音萬聖南瓜節宣導反詐騙。圖／大園分局提供
桃園萬聖城活動昨在桃園藝文廣場開幕，警方建議搭乘公車、接駁車前往。圖／警方提供
桃園萬聖城活動昨在桃園藝文廣場開幕，警方建議搭乘公車、接駁車前往。圖／警方提供

桃園 萬聖節

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