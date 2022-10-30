快訊

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

月底又吃土了嗎？ 三特徵看出「會不會存錢」的人差異在哪

「這種悲劇不應該發生！」 尹錫悅：將徹查原因、防止意外再發生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今天到明天東部超大豪雨 蘇花公路不排除預警性封路

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
奈格颱風外圍環流及東北季風共伴效應作用影響，宜蘭、花蓮山區會有超大豪雨發生機率。累積雨量驚人。圖／取自氣象局網站
奈格颱風外圍環流及東北季風共伴效應作用影響，宜蘭、花蓮山區會有超大豪雨發生機率。累積雨量驚人。圖／取自氣象局網站

奈格颱風外圍環流及東北季風共伴效應作用影響，宜蘭、花蓮山區會有超大豪雨發生機率，公路總局第四區養護工程處今天預先在蘇花路廊沿線進駐搶災機具及警戒人員，視雨勢情形，不排除蘇花公路預警性封路。

四區處表示，今天入夜至11月1日共伴效應將有明顯雨勢，並可能有強降雨，考量近期蘇花山區道路持續降雨，邊坡土壤已達飽和含水量，致災風險潛勢昇高，必要時不排除針對蘇花路廊實施預警性道路封閉。

今天假日，截至上午10時已北返車輛為805輛，預估今天北返車輛尚約5300輛，呼籲用路人提前北返，夜間請盡量避免進入山區道路，後續如確有封路必要，將於封路前盡早公布訊息。

公路總局籲請用路人，颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，請利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網。

蘇花路廊 豪雨

延伸閱讀

慎防強風豪雨！ 宜蘭縣持續大豪雨 新北豪雨 北北基宜花大雨

雨勢升級！4縣市嚴防雨彈 宜蘭山區升級大豪雨

汐止貨櫃聯絡道封路銑鋪 下周起夜間車輛改道

百鬼夜行萬聖節來了！新北28日晚上8時起封路 請改道

相關新聞

奈格颱風共伴效應發威 今晚起這3地慎防豪雨以上雨勢

中央氣象局表示，奈格今進入南海地區，台灣發布海上警報低，但受到共伴效應影響，今晚到明天雨勢最顯著，基隆北海岸、大台北山區...

別輕忽！奈格颱風侵台機會大幅降低 彭啟明：迎風面雨勢會加大

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、...

小抹香鯨死亡解剖報告出爐 不排除擱淺前不明原因撞擊

本月22日桃園小抹香鯨母女擱淺，幼小抹香鯨當場死亡，小抹香鯨媽媽被送到八斗子搶救，第五天剛命名「Momo」，搶救後仍不治...

颱風外圍環流+東北季風增強 北北基宜花今晚起雨勢更明顯

中央氣象局說，今天白天東北季風影響，迎風面水氣多，中央氣象局說，東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園...

台南善化站電車線掉落事故 今搶修完成 恢復雙向通車

台鐵台南市善化站北邊昨天下午發生電車線斷落事故，台鐵表示，今天上午10時已經搶通，隆田往善化往新市間，恢復雙線通車。

影／善化段電車線斷裂要南市府賠 黃偉哲不悅批台鐵急卸責

台鐵昨善化段電車線斷裂查出是光文陸橋水泥塊剝落釀禍，台鐵昨夜緊急發文將向主管機關求償，台南市長黃偉哲上午嚴肅表示，「中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。