今天到明天東部超大豪雨 蘇花公路不排除預警性封路

奈格颱風外圍環流及東北季風共伴效應作用影響，宜蘭、花蓮山區會有超大豪雨發生機率，公路總局第四區養護工程處今天預先在蘇花路廊沿線進駐搶災機具及警戒人員，視雨勢情形，不排除蘇花公路預警性封路。

四區處表示，今天入夜至11月1日共伴效應將有明顯雨勢，並可能有強降雨，考量近期蘇花山區道路持續降雨，邊坡土壤已達飽和含水量，致災風險潛勢昇高，必要時不排除針對蘇花路廊實施預警性道路封閉。

今天假日，截至上午10時已北返車輛為805輛，預估今天北返車輛尚約5300輛，呼籲用路人提前北返，夜間請盡量避免進入山區道路，後續如確有封路必要，將於封路前盡早公布訊息。

公路總局籲請用路人，颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，請利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網。