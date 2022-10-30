慎防強風豪雨！ 宜蘭縣持續大豪雨 新北豪雨 北北基宜花大雨

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲。

大豪雨：宜蘭縣山區。

豪雨：新北市山區。

大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市、宜蘭縣、花蓮縣。

氣象局發布陸上強風特報，東北季風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，特別注意。

氣象局說，今天白天東北季風影響，東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，大台北山區及東部地區有局部大雨發生機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

今晚起至明天颱風外圍環流影響及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，東北部及東部地區有局部豪雨發生的機率，南部地區、中部山區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。