聽新聞
test
0:00 / 0:00
慎防強風豪雨！ 宜蘭縣持續大豪雨 新北豪雨 北北基宜花大雨
中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲。
大豪雨：宜蘭縣山區。
豪雨：新北市山區。
大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市、宜蘭縣、花蓮縣。
氣象局發布陸上強風特報，東北季風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，特別注意。
氣象局說，今天白天東北季風影響，東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，大台北山區及東部地區有局部大雨發生機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
今晚起至明天颱風外圍環流影響及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，東北部及東部地區有局部豪雨發生的機率，南部地區、中部山區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言