別輕忽！奈格颱風侵台機會大幅降低 彭啟明：迎風面雨勢會加大

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲。

大豪雨：宜蘭縣山區。

大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市、宜蘭縣、花蓮縣。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今明兩天在北部、東部迎風面的雨勢會加大許多，宜蘭的南澳已有測站累積超過6百毫米，今明兩天仍將快速累積，敏感區域要多留意。奈格颱風趨勢很清楚，侵台機會降低很多了。

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，過去這兩天受到東北季風及奈格颱風外圍雲系北上影響，台灣周圍的東北風風速增強，水氣也增多，為迎風面北部及東部地區帶來較頻繁的降雨。在累積雨量方面，截至上午8時，宜蘭南澳就有測得48小時累積雨量619毫米，並且還在持續增加。

今天仍是受到東北季風及水氣增多影響，北部東半部的天氣還是陰有陣雨，南部地區則是多雲有零星短暫陣雨，中部地區則是多雲時晴的好天氣，中南部地區仍要多留意日夜溫差大。

方俊元說，目前輕度颱風奈格的中心已經在今天凌晨通過呂宋島，也將沿著預報路徑逐漸地往西移動，並在今天起至周四期間，逐漸地往西北方向移動，在靠近廣東沿海後，轉往西行進，在颱風逐漸往西北方向移動後，對台灣的威脅也將逐漸減小。

不過，方俊元說，仍是要多留意到周四，台灣仍受環境東北風水氣較多影響，在迎風面的北部東半部地區，還是有較顯著的雨勢。南部地區則是多雲有零星短暫陣雨，中部地區是多雲到晴山區有零星短暫陣雨，並且要留意沿海地區可能會有較強風浪發生，若有要前往沿海活動的朋友，留意安全。