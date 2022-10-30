颱風外圍環流+東北季風增強 北北基宜花今晚起雨勢更明顯

中央氣象局說，今天白天東北季風影響，迎風面水氣多，中央氣象局說，東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北及花東地區有局部短暫陣雨，大台北山區及花蓮地區有局部大雨發生機率，其他地區為多雲到晴。

今晚起颱風外圍環流影響及東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨更加明顯、有局部大雨，宜花地區有局部豪雨，而南部地區及中部山區也開始有些局部短暫陣雨。

中央氣象局已陸續發布豪雨特報、陸上強風特報、長浪即時訊息。今天東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生，今晨台東已觀測到3米左右的浪高。

東北季風影響，今天宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆、新北、宜蘭、花蓮地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲。大豪雨：宜蘭縣山區。大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市、宜蘭縣、花蓮縣。

東北季風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，特別注意。

氣溫方面，北台灣天氣濕涼，其他地區早晚偏涼，各地低溫約21、22度，桃園以北及宜蘭高溫約23至25度，其他地區高溫仍有26到31度，中南部白天溫暖微熱，日夜溫差較大。

明天至下周二受颱風外圍環流影響及東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨更加明顯，並有局部大雨發生的機率，尤其在明天宜花地區有局部豪雨發生的機率，南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周三東北季風影響，各地早晚稍涼；颱風逐漸遠離，不過迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周四東北季風稍減弱，不過迎風面的北部、東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五、周六另一波東北季風影響，天氣稍涼，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今年第22號輕度颱風奈格，通過菲律賓後進入南海再逐漸北轉，11月1日來到東沙島海面後，將轉向偏西趨向華南沿岸、強度減弱；31日至11月2日中南部沿海及澎湖有長浪發生的機率，海邊作業或活動注意安全。