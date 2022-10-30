宜蘭縣大豪雨 吳德榮：奈格幾無發布颱風警報機率 對台威脅並未減輕

東北季風影響，中央氣象局發布豪雨特報，今天宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆、新北、宜蘭、花蓮地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲。大豪雨地區：宜蘭縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖與歐洲（ECMWF）系集模式顯示，輕颱奈格通過呂宋島後將逐漸轉北，轉向位置再往西修，之後的行徑仍有不確定性；但已幾無發布颱風警報的機率，而歐洲模式也再次呈現較其他模式準確的模擬。

他說，如之前的分析，過度重視警報是否發布只是模糊焦點，因其對台的影響並無差別；受其外圍環流與東北季風的共伴效應，迎風面的劇烈降雨才是最大的威脅，應嚴加防範。

今晨各地區平地最低氣溫約在19至21度，昨天至今晨最大累積雨量在宜蘭南澳鄉，已達480毫米。

吳德榮說，今天至周三持續受東北季風及奈格颱風外圍環流的共伴效應影響，迎風面北部、東半部繼續有劇烈降雨的機率；發生的位置與前2波尼莎及熱帶低壓與東北季風的共伴效應高度重疊，應防範致災性的大量降雨，及其所導致的坍方、落石及土石流，並隨時注意氣象局發布的即時訊息；沿海地區亦應注意較強陣風。

今晚起至明天中南部亦轉為有局部雨，山區有局部較大雨勢。今天北部21至27度，中部19至33度，南部20至33度，東部20至30度。

吳德榮說，周四至周六奈格颱風減弱遠離，受東北季風影響，北部、東半部有局部雨，局部地區仍有較大雨勢；中南部大都多雲時晴，期間偶爾雲量增多、有局部短暫雨的機率。