小抹香鯨死亡解剖報告出爐 不排除擱淺前不明原因撞擊

本月22日桃園小抹香鯨母女擱淺，幼小抹香鯨當場死亡，小抹香鯨媽媽被送到八斗子搶救，第五天剛命名「Momo」，搶救後仍不治，中華鯨豚協會解剖結果昨晚出來，初步懷疑個體因嚴重緊迫、各器官病變而導致虛弱死亡，不排除擱淺前不明原因撞擊，後續將安排骨骼電腦斷層掃描，瞭解是否因其他人為海上活動影響而擱淺。

搶救5天期間，共有200多位志工日夜24小時排班照顧，中華鯨豚協會特別感謝協助救援與復健作業的所有成員各單位的協助。

中華鯨豚協會初步解剖結果指出，個體為一隻成年雌性小抹香鯨，22日下午被發現擱淺於桃園新屋笨港沙灘，個體體長約278.5公分、體態偏瘦，皮膚有少數傷口疑似達摩鯊咬傷，送往八斗子岸置中心救治，26日早上10時46分死亡。

初步肉眼解剖結果，體表約在左胸鰭上方至眼睛下方位置以及兩側背部有大面積的皮下充出血，牙齒有一處斷裂，體表有約3處未癒合傷口。右眼眼瞼脫出紅腫，角膜潰瘍、水腫且眼前房疑似出血。

初步結論為在心臟、肺臟、肝臟等多處器官皆有發現病變，另外也發現腎上腺髓質潮紅，懷疑個體因嚴重緊迫（與同伴分離、疼痛、環境變更）、各器官病變而導致虛弱死亡，然各個病變的嚴重程度仍有待組織病理學下進一步檢驗。