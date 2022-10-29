台鐵電車線斷落元凶找到了！行車中斷近八小時 台鐵將求償

台鐵隆田至善化間，今日下午發生電車線斷落導致路線不通，目前已搶通東正線供雙向列車通行，上下行列車均有延誤。台鐵統計，截至20時00分本次事故影響66列次、延誤2,206分，旅客14,425人次。

台鐵局晚間表示，初判是電車線上方的善化光文陸橋下有長1.1公尺寬18公分的巨型水泥塊剝落，砸中電車線之主吊線，主吊線受損後影響電車線張力造成下垂，適逢下行115次進站時被其集電弓勾到，才造成電車線被扯落。

台鐵說明，事故發生時善化站北邊5股道岔處東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺，目前該區間東正線已於21時00分搶修完成，隆田=善化=新市間能單線雙向通車。

台鐵說，因採單線雙向通車，經過該區間之各次列車仍有延誤情形，原新營=臺南間公路接駁措施併同取消；隆田=善化間西正線仍在搶修中，預計明日首班車前搶通。

台鐵說，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天，造成旅客時間延誤，臺鐵局深致歉意。

台鐵局回應，釐清責任後將對陸橋主管機關求償。