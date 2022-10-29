健保大數據4／血管支架手術 四大特色醫院

醫學中心No.1：高雄長庚醫院

心導管技術起步早 多項醫療首創 經驗豐富

根據健保署統計，110年高雄長庚醫院血管支架申報數量達2,867支，位居全國第一。高雄長庚心臟內科主任、教授級主治醫師陳永隆表示，該院36年前創立心導管室，並與急診和心臟外科組成全國首創24小時待命介入性醫療小組，可及時治療並照護病患。除多項醫療創舉，現有28名主治醫師，心臟內科方面，更是南部醫學中心的權威。

陳永隆說，高雄長庚相關醫療技術起步早，1981年台灣首例經皮心導管冠狀動脈血管成形術及1995年首例心臟血管支架植入，都由洪瑞松教授完成。1986年，洪瑞松由林口長庚到高雄長庚主持內科部及心臟科業務，同時也把心導管的技術帶到高長。

此外，高長也是亞洲首個執行經橈動脈心導管技術醫療中心，讓患者術後行動較方便，且減少血管相關併發症。陳永隆指出，高長心臟血管介入性醫療有純熟的技術，也持續創新，一般心導管患者只需2到3天即可出院，心肌梗塞病患則需5天左右。

陳永隆提醒，三高患者容易有血管阻塞問題，抽菸或有心血管疾病家族史也是高危險群，現代人飲食習慣不佳、壓力大又不愛運動，讓心肌梗塞問題年輕化，若有胸悶、喘、心悸、冒冷汗等病症，應隨時注意並及早就醫治療。

醫學中心No.2：高雄榮總

搶救心血管如救火 專攻複雜冠狀動脈病變

據健保署110年血管支架申報資料統計，高雄榮總共申報2,492支血管支架，數量居全台第二。高雄榮總心臟內科主任郭風裕說，院內每年約做1500例至1600例介入性心導管治療，其中2%是慕名求治或外院轉介的複雜性冠狀動脈病例。醫療團隊也善用高技術門檻的鑽石刀打通鈣化嚴重的血管。因長年處理這類高難度病例，不時在院際間扮「救火隊」。

郭風裕說，高榮一年執行上千例汽球擴張術、血管支架置放等心導管介入性治療，當中複雜性冠狀動脈病變案例多，支架用量相對也多。複雜性冠狀動脈病變指的是血管硬化、堵塞、血流過不去，通常也合併糖尿病、腎臟病及高血脂等，病人多數不願接受全身麻醉、切開胸骨做繞道手術。

而高榮對複雜病變病例著墨較多，常在國際會議或期刊發表手術案例，也曾轉播示範全閉塞手術，因此接獲不少高難度轉介個案，這些病例血管堵塞很長，有病人最高裝到7支血管支架。

他說，心血管疾病可能突然休克甚至猝死。高榮除率先推動緊急心導管，要求90分鐘內把病人的命搶下來，成功降減3%死亡率，心臟內科醫療團隊更鑽研鑽石刀，克服技術門檻，處理血管鈣化問題，讓打入的支架能完整撐開，暢通血流，減少血管再狹窄機率。

區域醫院No.1：振興醫院

心臟內外科同時待命 患者治療更有安全感

健保署110年統計，振興醫院在區域醫院中使用血管支架數量第一，共1,743支。振興醫院副院長殷偉賢說，依健保署統計，去年許多中南部醫院申報血管支架數量上升，原因是受新冠疫情影響，病患多就近治療，雖然北上尋求治療者減少，但以自付差額血管支架數量統計，振興醫院1,603支與台北榮總1,667支、林口長庚1,617支並沒有相差太多。

殷偉賢說，該院血管支架申報量高，原因有二，第一、該院是區域醫院中唯一以心血管疾病治療為主的特色醫院；第二、許多病情嚴重患者到院後，原本要採外科手術治療，但經評估後，可能年齡太大，或合併糖尿病、胸腔疾病、洗腎等慢性疾病，為不適合插管、麻醉的手術高風險病人，改採植入血管支架治療。

振興醫院為救治心臟病患，在複雜心臟疾病著墨很深，並採取心臟內外科的整合醫療方式。當患者屬於不適合外科手術治療的高危險病人，醫師會採用光學同調斷層掃描（OCT）的血管腔內影像系統，讓血管結構更為清楚，再用電鑽等先進方式植入支架，患者術後中長期預後更好。

即使患者採心導管等方式治療，心臟外科醫療團隊仍同時待命，一旦手術需要外科治療，醫療團隊就會介入，讓病人更有安全感。

地區醫院No.1：彰化員林基督教醫院

總院醫師設備支援 可達醫學中心治療效果

據健保統計，彰化縣員林基督教醫院110年血管支架申報數量701支，是全國地區醫院第一名。員基副院長、心臟科醫師張永明說，裝支架有年輕化趨勢，跟現代人的飲食和壓力等造成心血管疾病有關，不過只要控制好危險因子，裝上支架後，不少病人都能維持很好的生活品質二、三十年。

張永明說，員基有兩間心導管室，且在彰化基督教醫院總院醫師與設備支援下，能做到醫學中心的治療效果，所以在南彰化地區病患多，109年心肌梗塞門診數也是全台地區醫院第一。

最近就有一名40幾歲男病患送到醫院時已OHCA（到院前心肺功能停止），後來裝上葉克膜，張永明用心導管裝上兩支支架搶救回來，現在已恢復良好出院。